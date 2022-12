Ritrovato sano e salvo il 79enne disperso nei boschi di Torriglia

Torriglia. Lieto fine per la vicenda dell’uomo di 79 anni disperso nei boschi di Torriglia. L’uomo è stato ritrovato vivo ieri sera dopo ore di ricerche.

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di venerdì quando l’automobile dell’anziano era stata trovata, abbandonata con le portiere aperte, sul ciglio della strada, vicino a un bosco.

Alle ricerche hanno collaborato i vigili del fuoco con il nucleo cinofilo, i carabinieri e alcuni volontari e militi di pubbliche assistenze.

L’uomo ha riportato qualche graffio ma è in buone condizioni. E’ stato comunque affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale per precauzione.