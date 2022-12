Ritorno in aula rossa per l’ex consigliere Paolo Putti, durante il consiglio il blitz No Gronda

Genova. “No Gronda”, con uno striscione lungo tre metri l’ex consigliere comunale genovese Paolo Putti è tornato in aula rossa, oggi pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, per manifestare contro la realizzazione della grande opera.

Putti, in passato candidato sindaco con la lista Chiamami Genova e già esponente della prima ora nel Movimento 5 Stelle, da anni fa parte del coordinamento antigronda.

Il blitz con alcuni altri attivisti sugli spalti del consiglio è stato interrotto dalla polizia locale, su richiesta del presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba. E’ infatti vietato da regolamento esporre striscioni e intervenire dagli spalti durante i lavori del consiglio.

Nei giorni scorsi alcuni esponenti dei comitati avevano sottolineato come le proteste ormai fossero sopite, dopo tanti anni, proprio ora che è stato annunciato l’imminente avvio dei lavori per la prima tranche della gronda in cinque cantieri. La conferma nel giorni scorsi in occasione della visita a Genova del ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini.