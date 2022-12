Rigiocattolo e mercatino vintage: il fine settimana ecosolidale di Sant’Egidio

Genova. Da oggi pomeriggio torna a Genova il Rigiocattolo, la mostra mercato di giochi usati organizzata dai Giovani per la Pace, il movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio. Decine di studenti liceali e universitari animeranno fino a domenica il mercatino in piazza Matteotti nel quale verranno esposti i giocattoli donati dai bambini genovesi, controllati, puliti e aggiustati dai volontari: le offerte raccolte serviranno a finanziare le cure e il cibo per i bambini seguiti dal programma Dream, per il contrasto dell’Aids e della malnutrizione nel continente africano.

Quest’anno il Rigiocattolo giunge alla ventitreesima edizione. Dalle h.10 alle 19 in piazza Matteotti verrà allestito un palco animato dalla musica di band giovanili di tutta la Liguria e dalle testimonianze di bambini e giovani impegnati nel supporto ai piccoli malati di Aids.

Circa 250 metri cubi di giocattoli di ogni tipo sono stati raccolti in questi mesi in oltre 100 scuole di tutta la città. A pulirli, aggiustarli, dividerli per genere più di 300 studenti liceali e gli oltre 500 bambini e ragazzi delle “Scuole della pace” che Sant’Egidio organizza quotidianamente in tutta la città: dal Cep alla Valbisagno, da Begato a Cornigliano al Centro Storico fino a Sturla e Sampierdarena.

Un lavoro volontario, allegro, ma serio e pieno di convinzione: perché “nessuno è troppo giovane o troppo povero per aiutare un altro”. In piazza Matteotti si esibiranno Acousticoupé, Rebecca Clara, Spirytus96 e The Plums.

Sempre all’insegna dell’ecologia e della solidarietà, nell’atrio di Palazzo Ducale (sala 42r, h. 10-19) da oggi fino a domenica si terrà il Mercatino vintage di Sant’Egidio, nel quale i volontari della Comunità metteranno in vendita vestiti usati e in buono stato di grandi marche, oggettistica e bigiotteria per finanziare i pranzi di Natale organizzati da Sant’Egidio a Genova.