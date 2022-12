Rifiuti, la Regione proroga di sei mesi le gare per la raccolta differenziata nel Levante

Genova. La Regione prorogherà fino a giugno 2023 anche la possibilità per i comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso di partecipare all’affidamento per la raccolta e lo smaltimento della differenziata. Lo ha detto l’assessore Giacomo Giampedrone rispondendo a due interrogazioni presentate in consiglio regionale da Sandro Garibaldi (Lega) e Luca Garibaldi (Pd).

Giampedrone ha annunciato che il 6 dicembre scorso è stato presentato in giunta un emendamento alle “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale 2023” che fissa al 30 giugno 2023 il termine per le procedure di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti che risultino avviate alla data di entrata in vigore della legge stessa da parte di Province e Città metropolitana di Genova o Comuni capofila dei rispettivi bacini. Viene quindi prorogato al 30 giugno il termine fino al quale i Comuni possono mantenere gli affidamenti esistenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

“Su richiesta dei sindaci qualche settimana fa avevo già presentato un’interrogazione sul tema. Grazie a un emendamento approvato oggi in prima commissione, e che arriverà in aula per la votazione definitiva, sarà prorogato fino al 30 giugno l’affidamento dei lavori, e ciò permetterà alla Città Metropolitana di poter portare più in là i tempi della chiusura del bando – commenta il leghista Sandro Garibaldi -. Un bel risultato contando che nei comuni di cui stiamo parlando la raccolta supera il 65 per cento con dei costi già importanti, e mi auguro che non subiscano aumenti né che vengano diminuiti i servizi.

Luca Garibaldi ha chiesto alla giunta di inserire nella legge regionale la possibilità di proroga per l’avvio della gara o inserendo tempi più ampi per permettere il superamento delle attuali difficoltà. Il consigliere ha ricordato che il 27 ottobre Casarza, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita e Portofino esprimevano a Città Metropolitana alcune osservazioni sulla capacità tecnica e professionale di accesso alla gara per la gestione d’ambito di servizio d’igiene urbana.