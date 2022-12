Regione Liguria, approvato il bilancio: manovra da 7,4 miliardi, due terzi vanno alla sanità

Genova. Con 18 voti favorevoli e 11 contrari è stato approvato il bilancio previsionale 2023-2025 della Regione Liguria, una manovra che vale complessivamente 7,4 miliardi. Via libera anche alla legge di stabilità e al relativo collegato. “Una manovra che aiuta le fasce più deboli della popolazione con riduzioni fiscali, semplifica la vita alle imprese con riduzioni d’imposta e semplificazioni di tipo burocratico, e con un forte impegno dal punto di vista ambientale con importanti investimenti sul ciclo dei rifiuti e la difesa del suolo ma anche, ad esempio, sui veicoli meno inquinanti e la qualità dell’aria”, sostiene il governatore Giovanni Toti. Per le opposizioni si tratta di una manovra “miope e fallimentare”.

La voce di spesa più consistente come sempre è rappresentata dalla sanità che assorbe 4 miliardi e 130 milioni di euro, quasi il 66% dell’intera manovra. Tra le altre principali voci di spesa, le detrazioni su Irap e Irpef per ridurre le pressione fiscale valgono complessivamente 6,6 milioni di euro. Al diritto allo studio sono destinati 57,6 milioni di euro per borse di studio e sostegno alle famiglie e alle fasce deboli, alla protezione civile 14,7 milioni di euro compreso il sistema meteo-idrologico, alla tutela del territorio 53,8 milioni di euro per la difesa del suolo e il servizio idrico, alla cultura 22,9 milioni di euro, ai trasporti 268 milioni di euro compreso il contratto di servizio con Trenitalia; a urbanistica, edilizia abitativa e assetto del territorio 52,3 milioni di euro, ai servizi socio-sanitari e gravi disabilità 144 milioni di euro, all’ambiente 32,7 milioni di euro, a lavoro e formazione professionale 184 milioni di euro, al co-finanziamento dei fondi europei (Fesr, Fse, Psr), 77 milioni di euro, alle politiche per il turismo 6,6 milioni di euro, allo sviluppo economico e competitività oltre 256 milioni, alla diversificazione delle fonti energetiche 69 milioni di euro, allo sport, impiantistica sportiva e tempo libero 1,6 milioni di euro, alla cooperazione e relazioni internazionali 32 milioni.

Sono stati stanziati 55 milioni di euro per il Fondo Strategico Regionale con il ricorso al debito per finanziare gli investimenti pubblici e, in particolare, effettuare interventi nel campo della difesa del suolo, dell’edilizia scolastica, della cultura, dello sport e della protezione dell’ambiente per venire incontro alle molteplici esigenze del territorio.

Riguardo ai fondi del Pnrr, si registra un impegno di spesa di 223 milioni di euro nel triennio 2023-2025 di cui 65 milioni per il progetto bandiera dell’ospedale degli Erzelli (a ciò si aggiungono i 180 milioni di euro già impegnati per il 2022, per le case della salute e per l’ospedale Felettino della Spezia). Sempre sul Pnrr, per l’anno 2023, sono previsti 3,5 milioni di euro in digitalizzazione, 6 milioni nel rinnovo delle flotte dei trasporti, 15 milioni per la protezione dell’architettura rurale, 21 milioni per la garanzia dell’occupabilità dei lavoratori, 6 milioni per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, 10,8 milioni per il social housing, circa 10 milioni per interventi in ambito sanitario (fascicolo sanitario e potenziamento della ricerca biomedica).

Tra le misure principali, già preannunciate dal presidente Giovanni Toti, la conferma della detrazione dell’addizionale regionale Irpef per le famiglie con almeno due figli a carico (40 euro per ciascun figlio) o almeno un figlio se disabile (45 euro ciascuno). Inoltre, grazie a un avanzo di un milione e mezzo sulla dotazione complessiva di 5 milioni, rimasta invariata negli ultimi anni, sarà ritoccata l’aliquota Irpef dall’1,81% all’1,79% per tutti i redditi tra 15mila e 28mila euro a prescindere da eventuali figli a carico. Previsto l’azzeramento dell’Irap per le nuove imprese giovanili. Confermata l’esenzione dal bollo auto per i nuovi veicoli elettrici e ibridi immatricolati nel 2023, comprendendo per la prima volta anche tricicli e quadricicli.

Approvato all’unanimità l’emendamento delle opposizioni che destina un milione di euro all’abbattimento delle liste d’attesa per le terapie rivolte ai minori disabili. Il documento, che ha come primo firmatario il consigliere Pd Pippo Rossetti, è stato sottoscritto pure dalla Lega. Ok anche ai 100mila euro aggiuntivi sul bando destinato ai Comuni per i beni confiscati alle mafie.

Tra le altre misure approvate nel collegato alla legge di stabilità, la norma che rimuove il divieto di installare strutture balneari rimovibili sulle opere di difesa costiera, 100mila euro per i contributi destinati alle comunità energetiche rinnovabili, l’estensione degli indennizzi Pris alle attività produttive interessate dai cantieri anche in modo temporaneo, un contributo di 280mila euro per l’edizione 2023 della manifestazione Slow Fish. Tra gli emendamenti presentati dalla giunta e approvati, 1,6 milioni per le operazioni straordinarie di Arte Savona e un milione e mezzo per l’efficientamento energetico e la ristrutturazione della sede della Regione Liguria di via Fieschi a Genova.