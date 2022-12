Rapallo, cena natalizia condivisa per le due società di pallanuoto

Recco. Domenica scorsa, a Recco, si è tenuta la cena natalizia per tutta la pallanuoto rapallina. Gli atleti della Rapallo Nuoto e le atlete della Rapallo Pallanuoto si sono dati appuntamento nella storica Focacceria Manuelina per

il consueto scambio di auguri.

Presenti all’evento, al gran completo, anche le rispettive dirigenze, capeggiate dai presidenti Alessandro Martini ed Enrico Antonucci. “Una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento, per questi atleti che con tanti sacrifici portano avanti la tradizione pallanuotistica della città di Rapallo, un modo per sottolineare lo spirito di familiarità su cui fondiamo la nostra passione comune” così riassume la serata il presidente Enrico Antonucci che poi aggiunge: “In accordo con Alessandro abbiamo deciso di condividere anche questo momento oltre che gli spazi acqua, nel segno della solidità di un rapporto ed una stima reciproca che va avanti da oltre un decennio”.

Anche Martini si dice soddisfatto della serata, queste le sue parole: “Finalmente siamo tornati alla normalità! Ci siamo ritrovati tutti assieme dopo che gli anni della pandemia ed obiettivi sportivi ci avevano inevitabilmente allontanato. Rivedere i nostri atleti/e nuovamente uniti felici a festeggiare è stato motivo d’orgoglio per tutti noi, che con infiniti sacrifici cerchiamo di portare avanti le attività sportive in maniera seria e professionale. La loro felicità è la nostra vittoria”.

Dopo la cena, che prevedeva un menu legato alle specialità del territorio, si è proceduto al brindisi di rito con scambio di auguri e poi tutti in pista. Smessa la calottina, gli atleti gialloblù hanno messo in mostra le proprie doti da ballerini; immancabile qualche maldestro tentativo d’approccio di fine serata nei confronti delle rappresentanti della pallanuoto in rosa, che hanno risposto con un’impenetrabile difesa, zona ad M ed una selva di braccia alzate. La réunion ha riscosso il favore di tutti i presenti, come sottolineato dal volume delle risate che hanno fatto da colonna sonora della serata, tanto che già si pensa di trasformarla in una bella consuetudine.