Qualità della vita, nella classifica del “Sole” Genova perde una posizione ma i nostri pensionati sono fra i più ricchi d’Italia

Genova. In provincia di Genova è in aumento del 1,8% il tasso di natalità, con 5,7 nuovi nati ogni 1000 abitanti ma comunque piuttosto in basso nella classifica, all’89esimo posto. Lo dice la classifica sulla Qualità delle vita nelle province italiane stilata dal Sole 24 ore sulla base di diversi indicatori.

Il genovesato non si smentisce sul fronte dell’anzianità: gli over 65 sono – in aumento dello 0,5% rispetto all’anno scorso – 263 ogni 100 giovani. La nostra provincia è la decima più anziana d’Italia. Anziani che, in provincia di Genova, con i loro 22.708 euro di pensione media (Inps 2021) sono al quinto posto tra i più “ricchi” del Paese.

Sempre sul fronte economico, aumenta del 7,3% il valore aggiunto pro capite relativo agli scenari immobiliare, del 2,3% il canone medio per gli affitti (circa 900 euro, calcolato su 100 metri quadri in zona semicentrale, superiori ai 620 di media nazionale), così come aumenta del 5,4% il valore di vendita delle case.

Bene anche il numero di start up innovative, cresciute in percentuale del 15% rispetto all’anno scorso (sono 9,4 ogni 1000 abitanti, dai dati di Infocamere)

La provincia di Genova, che consta di 816.916 abitanti secondo l’Istat (2022), è al 27esimo posto su 107 per quanto riguarda la “qualità della vita” in senso esteso, sommando i parametri relativi a sicurezza, economia, clima, contesto sociodemografico e culturale. Perde una posizione rispetto al 26esimo posto del 2021.

Per quanto riguarda il clima, da annotare come al primo posto in Italia si piazzino i “cugini” imperiesi mentre Genova, al 27esimo posto, si fa notare come la provincia con il maggior numero di ondate di calore (per 32 volte ha superato i 30 gradi per tre giorni consecutivi tra il 2011 e il 2021).