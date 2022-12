Qatar 2022, è il giorno di Marocco-Francia: in Liguria il tifo è tutto per i “Leoni dell’Atlante”

Genova. Scene di festa ovunque, nelle principali capitali europee, ma anche in Liguria e a Genova. Sono quelle a cui hanno dato vita i tifosi del Marocco, una sempre più nutrita comunità, e che in tanti sperano di rivedere anche questa sera.

Dopo la qualificazione alla semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 (unica africana che ha centrato questo risultato nella storia dei campionati del Mondo di calcio), i “Leoni dell’Atlante” vogliono nuovamente riscrivere la storia.

L’ostacolo è tra i più duri, la Francia del fenomeno (e capocannoniere del torneo) Kylian Mbappé. Ma va aggirato per raggiungere l’altro fenomeno, Lionel Messi, già approdato in finale con la sua Argentina. Una sorta di mission impossibile, ma il cui è esito è ancora tutto da scrivere, come ci ha già insegnato il Marocco eliminando Belgio e Portogallo.

E a sostenerli ci saranno migliaia di tifosi, pronti ad invadere pacificamente in caso di vittoria, come già accaduto di recente, le principali piazze della Liguria: QUI la grande festa in piazza De Ferrari dopo i quarti di finale.

Una favola, quella del Marocco che, come detto anche in precedenza, ha stregato tifosi di tutte le nazionalità. E saranno tantissimi anche gli italiani, e i liguri, pronti a sostenere Hakimi, Zyech e compagni per quella che sarebbe un’autentica, ennesima, impresa sportiva.