Psr Liguria, il vicepresidente Piana: “Rifinanziati i servizi di consulenza per il mondo produttivo ligure”

Genova. La Giunta regionale ligure, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, ha deliberato l’incremento delle risorse finanziarie sul Bando relativo alla sottomisura M2.1 “servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale per oltre 237 mila euro.

“Con l’attuale stanziamento si intendono utilizzare interamente le risorse già programmate per la misura 2.1 del PSR da oltre 1,1 milioni di euro – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – su cui sono pervenute 85 domande di sostegno per circa 980 mila euro, attualmente in fase di istruttoria. La differenza consentirà di finanziare i servizi di consulenza che riguardano temi di particolare importanza e attualità per il mondo produttivo ligure, quali il miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole con 155mila euro e il sostegno alla prevenzione e alla gestione dei rischi aziendali con 82mila euro”.

Il provvedimento è volto a razionalizzare le risorse e non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale. Maggiori informazioni al sito web regionale.

–