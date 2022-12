Prorogata l’ordinanza anti-alcol a Genova: vietato bere di notte (tranne a Capodanno)

Genova. È stata prorogata fino al 2 luglio 2023 l’ordinanza anti-alcol del Comune di Genova che impedisce di consumare in strada qualunque tipo di bevanda alcolica dopo la mezzanotte. Il provvedimento è stato varato insieme ai divieti per il periodo di Capodanno e proprio nella notte di San Silvestro sarà eccezionalmente sospeso, visto che la proroga sarà in vigore a partire dal 2 gennaio e il vecchio atto perderà la sua efficacia il 31 dicembre.

La prima ordinanza risale al 2021, poi prolungata a tutto il 2022 e modificata a metà luglio con l’estensione del divieto all’intera città di Genova: da mezzanotte alle 8.00 sono vietati a chiunque, in area pubblica o aperta al pubblico, “il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione“. Fanno eccezione i locali autorizzati alla somministrazione e i dehors.

Chi non rispetta i divieti deve pagare una sanzione amministrativa di 500 euro. L’ordinanza verrà sospesa “in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la città”. A Capodanno bisognerà comunque rispettare il divieto di girare con recipienti di vetro o lattine.

Bere alcol rimarrà vietato anche di giorno, dalle 12.00 fino alle 8.00 (esclusa quindi la mattinata), in alcune zone di Rivarolo, Sampierdarena (più tutta la fascia costiera fino a Principe), Sestri Ponente e nell’area dei giardini Cavagnaro a Staglieno. Di seguito la perimetrazione delle aree.

Zona di Rivarolo

– via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall’intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia – Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.

– Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo. – Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.

Zona di Sampierdarena

Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall’intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all’incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all’altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all’incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all’incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

– Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E . Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.

Zona Sestri Ponente

Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant’Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman