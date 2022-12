Pronto soccorso, Toti: “Chi vi si reca viene curato da grandi professionisti, no allo sciacallaggio”

Genova. “Chi va al pronto soccorso viene curato da grandi professionisti che ogni giorno salvano vite umane! Su questo non voglio che ci sia alcun dubbio”. così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“I nostri cittadini possono essere tranquilli che in caso di necessità verranno presi in carico e soccorsi al meglio nei nostri ospedali – aggiunge il governatore – Siamo di fronte a una emergenza sanitaria che sta interessando l’Italia intera, il combinato disposto della carenza di personale e di un’influenza molto aggressiva sta mettendo in affanno il sistema sanitario. Stiamo cercando di affrontare al meglio ogni problematica anche con misure straordinarie che verranno presentate nelle prossime ore, a partire dai punti dedicati per la bassa intensità e dalla collaborazione fondamentale dei medici di famiglia”.

Mi auguro che nessuno, comprese le nostre opposizioni politiche – conclude – decida di fare sciacallaggio in modo vergognoso. Strumentalizzare crea allarmismi dannosi per i cittadini e di certo non aiuta gli operatori della sanità a cui va il nostro ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo, come sempre con dedizione e grande professionalità”.