Pronto soccorso, Rossetti (PD): “Ambulanze e pazienti in attesa per ore”

Genova. “Leggiamo alcune dichiarazioni in cui si sostiene che ieri è andato tutto bene negli ospedali cittadini. Certo, ieri era festivo ed era più facile che un malato potesse più facilmente essere accudito da familiari e conoscenti. Oggi solo al Galliera alle 13.30 c’erano “solo” 17 ambulanze in attesa, 62 pazienti in visita, 16 codici rossi” afferma Pippo Rossetti, Consigliere Regionale PD.

E prosegue: “Il presidente Toti domani probabilmente andrà a San Martino a fare un giro, e si dice che stiano sistemando al meglio il pronto soccorso : distribuiscono un po’ di pazienti nelle camere e nei reparti e viene un po’ alleggerito dal 118 rispetto a Galliera e Villa Scassi. Ma mentre con le telecamere si studiano le giuste inquadrature, a noi telefonano i parenti che non riescono a parlare coi familiari barellati perché il personale non riesce a rispondere a tutti, ci chiamano i figli perché hanno sbirciato nelle sale, scoprendo che gli anziani genitori disorientati sono ammassati, sulle barelle oltre le 36 ore, dove si “sente” tutto di tutti, odori e rumori , in una caotica commistione donne-uomini, giovani-anziani, alla faccia della dignità delle persone e della privacy”.

Poi conclude: “Spero almeno oggi ci risparmino le critiche della strumentalizzazione politica, evitino di dire che va tutto bene, visitino anche Villa Scassi e Galliera, ci dicano i flussi degli ambulatori aperti in via sperimentale per fare le visite mediche di chi finisce al pronto perché è l’unica risposta che trova. Vorremmo sapere anche quante zone di guardia medica non hanno il medico e come pensano di rinforzare i filtri territoriali onde evitare gli arrivi inappropriati (e disperati) al pronto soccorso almeno fin dopo l’Epifania. Hanno attivato le RSA post acuti che a carico degli ospedali potrebbero ospitare anziani ora in barella?”