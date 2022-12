Pronto soccorso ancora sotto stress: oltre 100 pazienti tra attesa e cura al Villa Scassi e al San Martino

Genova. Nonostante gli sforzi di gestione delle direzioni sanitari e quelli comunicativi di politica e istituzioni continua a essere forte, in questi giorni di ponte festivo, la pressione sul sistema ospedaliero genovese e in particolare la situazione nei pronto soccorso.

A parlare – quando la giornata non è ancora conclusa – sono i numeri: oltre 120 missioni tra ambulanze e automediche, più di 100 pazienti tra attese, prese in carico e Obi rispettivamente nei pronto soccorsi di San Martino e Villa Scassi, circa 60 al Galliera, dopo i picchi registrati nei giorni scorsi, una dozzina i piccoli pazienti che aspettano di essere visitati al Gaslini dove per garantire posti letto è stato necessario procedere a una rimodulazione dei ricoveri programmati.

Il motivo dell’iper afflusso è il mix formato dall’alta incidenza di Covid e sindromi influenzali e la bassa disponibilità di medici di famiglia, motivo per cui molti pazienti si stanno riversando nei pronto soccorso degli ospedali. Qui, d’altronde, i turni vedono diversi operatori, tra medici, infermieri e Oss, in ferie come i colleghi di medicina generale.

Il sistema di monitoraggio degli accessi degli “e.r.” genovesi in tempo reale vede soprattutto codici azzurri e verdi, molti dei quali corrispondono appunto a forme febbrili e patologie respiratorie, ma non mancano i codici rossi, come i pazienti con problemi cardiocircolatori o neurologici che si trovano a “passare davanti” agli altri malati ma all’interno di strutture comunque sature.

“Tutti i pazienti vengono gestititi e presi in carico grazie all’organizzazione e al personale, che si sta prodigando in modo straordinario nell’assistenza e nell’accoglienza – aveva assicurato già ieri la Regione Liguria in una nota -. Parallelamente i reparti stanno massimizzando le dimissioni. Accesso molto sostenuto anche al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini con prevalenza di patologie respiratorie e forme febbrili”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola aveva inoltre rinnovato l’invito ai liguri a sottoporsi al vaccino “doppio”, anti Covid e anti influenzale e ha ricordato che recentemente la Regione ha aperto alla possibilità di assumere infermieri e Oss con lo scorrimento delle graduatorie in tutti gli ospedali e le Asl.

Sulla questione dell’organico, però, non è affatto soddisfatto il sindacato Fials secondo cui le assunzioni in seguito al concorso stanno procedendo troppo a rilento: “Se l’ organico infermieristico, degli operatori sanitari e i tecnici, e persino quello dei medici, è appena sufficiente nei periodi di calma, in giornate di emergenza emergono tutte le criticità e insieme, ci permettiamo, gravi responsabilità di chi, in Regione e nelle aziende, a partire da Asl3, gestisce i servizi”.