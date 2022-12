Processo Morandi, i segnali d’allarme dopo i carotaggi del 2015 e quei “buchi” mai richiusi fino al crollo

Genova. Nell’ottobre 2015 Spea aveva svolto per conto di Autostrade, che doveva fornire documentazione all’istituto Cesi, alcune indagini diagnostiche sulle pile 9 e 10. Degli 8 stralli complessivi ne vengono esaminati solo 5 su cui vengono fatte alcune prove di trazione alcuni carotaggi.

I risultati sono allarmanti tanto che la relazione viene ‘ammorbidita’ nelle sua versione finale da Maurizio Ceneri, il coordinatore dei tecnici di Spea. E così “l’iniezione completamente assente” diventa solo “assente” e spariscono alcune informazioni (dei “trefoli scarsamente tesati” nella relazione definitiva non vi sarà più traccia).

Ma c’è di più. I carotaggi, che pur vengono fatti non sull’apice degli stralli (lì non ci andrà nessuno) ma a 8-10 metri dall’impalcato della sede autostradale, non vengono richiusi e per tre anni, fino al crollo del viadotto restano delle vie di accesso perfetto per ulteriori e pericolosissime infiltrazioni d’acqua nei cavi d’acciaio già corrosi.

A dimostrarlo sono le fotografie scattate dai vigili del fuoco dopo il crollo della pila 9 con il buco ben visibile sullo strallo lato Savona lato mare della pila 10: “Dopo aver effettuato i carotaggi, che avevano intercettato, e quindi scoperto, i cavi di precompressione, nessuno si è più curato di riempire i fori realizzati, così da lasciare i cavi di precompressione esposti all’aria, all’acqua e al salino – scrive il pm Massimo Terrile – una simile omissione illustra, meglio di qualsiasi discorso, l’approssimazione, la negligenza e l’incompetenza delle strutture tecniche di Autostrade per l’Italia”.

Nell’udienza del 20 dicembre l’ingegnere della commissione ministeriale Ivo Vanzi, che compilò insieme a quattro colleghi la relazione finale, anche incalzato da alcuni avvocati degli imputati, aveva sottolineato la necessità di eseguire “indagini dirette”, per esempio “quelle endoscopiche” perché “era indispensabile avere idee più chiare sull’entità della corrosione”, ma ne aveva messo in rilievo anche i rischi “perché si rischia di non fare bene all’opera”, si rischia di “fessurare e poi non chiudere bene”. Nel caso dei carotaggi del 2015 il problema di chiudere bene non si è neppure posto visto che sono stati lasciati aperti

Il pm ricorda inoltre, analizzando le poche prove diagnostiche eseguite negli anni come “dal 1967 al crollo del 2018, non è mai stata eseguita, nella parte più problematica del sistema bilanciato n.9, cioè nella zona in cui lo strallo si unisce all’antenna, la benché minima prova endoscopica. Il che significa anche che, in oltre 50 anni, nessuno ha mai visto con i propri occhi quali fossero le condizioni dei cavi nella parte più alta degli stralli della pila 9”.

Un altro aspetto che viene messo in rilievo dalla memoria è quello del mancato utilizzo dei droni per arrivare sulla sommità degli stralli o dentro i cassoni, zone appunto che non venivano mai ispezionate da vicino. Già dal 2014 Autostrade rispondendo a una domanda del Mit circa la necessità di specificare le modalità di ispezione di opere d’arte, dice che dal 2012 aveva acquistato un drone e dal 2013 aveva tramite una società specializzata cominciato a formare il personale. Il 16 luglio 2018, cioè un mese prima del crollo, Aspi aveva stipulato con la società AIVIEWGROUP in contratto per l’ispezione di 98 viadotti, ma in questo elenco non è compreso il ponte Morandi.

Spea a sua volta nel 2017 aveva acquistato tre droni e cominciato a formare il personale ma le prime verifiche tramite drone arriveranno solo dopo il crollo del Morandi . Rispetto a Spea questo significa secondo la Procura che da un lato la controllata di Aspi aveva ben chiara “l’essenzialità del controllo interno dei cassoni per poter valutare adeguatamente lo stato di conservazione del viadotto, e, dall’altro, confermano il fatto che i cassoni del viadotto Polcevera, nei quali nessuno entrava più dal 2013, non erano mai stati oggetto di ispezione tramite droni”.

Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, riassume il pm “era perfettamente consapevole del fatto che esistevano strumenti e tecnologie che avrebbero consentito – prima del crollo, come dimostrato con i fatti dopo il crollo – di eseguire ispezioni ravvicinate sia dell’interno dei cassoni, sia delle sezioni in altezza di pile e stralli” ma “pur essendo consapevole del fatto che le sezioni in altezza del viadotto Polcevera venissero ispezionate solo da terra con l’ausilio di cannocchiali e binocoli, e pur essendo consapevole che, da anni, nessun ispettore SPEA entrava più all’interno dei cassoni sottostanti all’impalcato – ha scientemente e intenzionalmente escluso il viadotto Polcevera dal novero delle opere d’arte che avrebbero dovuto essere ispezionate anche mediante droni”.