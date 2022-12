Primi 5 mesi alla presidenza del consiglio comunale, Cassibba: “Garantire l’equilibrio non è semplice ma c’è un regolamento”

Genova. Al sesto piano di palazzo Tursi l’ufficio del presidente del consiglio comunale è quello dove prende forma il momento democraticamente più importante a palazzo Tursi. Ogni settimana il la seduta di consiglio è una partita complessa e il compito di Carmelo Cassibba, Vince Genova, va oltre quello di arbitro. Perché oltre alla direzione “in campo” sta a lui decidere in anticipo quali saranno i temi da affrontare, i documenti da presentare e l’ordine dei lavori da seguire. Non a caso quello del presidente del consiglio comunale è il secondo ruolo di maggiore peso per l’amministrazione dopo quello del sindaco. Con lui abbiamo fatto un bilancio di questi primi cinque mesi di lavoro.

Cassibba, consigliere comunale nella precedente legislatura sempre nelle file della lista civica che porta il nome del sindaco Bucci. Più facile fare il tassista, il suo lavoro fino a qualche tempo fa, o il presidente del consiglio comunale?

“(Ride) E’ molto più semplice fare il tassista, sono due attività agli antipodi, in una sei solo con te stesso e con l’utenza e certo anche se lo stress può esserci in mezzo al traffico è semplice gestire la situazione, il ruolo del presidente del consiglio è una costante ricerca dell’equilibrio, un ruolo da arbitro tra tante forze in gioco e tante esigenze, ed è un ruolo di enorme responsabilità”.

Equilibrio, pensa di averlo rispettato in questi primi mesi di incarico?

“Dalla mia elezioni, il 5 luglio, fino al 13 dicembre, ho presieduto 20 sedute, dati alla mano su 178 interrogazioni a risposta immediata presentate dai consiglieri genovesi 86 sono state portate in aula dalla maggioranza e 92 dalla minoranza, così per le 36 mozioni presentate, 17 della maggioranza e 19 della minoranza, infine, anche sulle 27 interpellanze, quasi un ex equo, 12 sono quelle dei consiglieri di maggioranza e 15 quelle dei consiglieri di minoranza, insomma i numeri non mentono”.

Una precisione quasi matematica…

“Questi numeri sono voluti, il lavoro del presidente del consiglio comunale è quello di dare la possibilità a tutti i gruppi e a tutti i consiglieri di potersi esprimere attraverso i documenti, settimanalmente, che siano di maggioranza o minoranza e anche all’interno delle stesse fazioni bisogna fare in modo che anche i gruppi numericamente più piccoli abbiano il giusto spazio”.

I numeri non mentono, dice lei, eppure non sono mancate da parte dell’opposizione le critiche nella gestione dell’aula. Alcuni consiglieri di minoranza l’hanno accusata di non essere super partes, e comunque si sono lamentati per l’impossibilità di discutere in consiglio comunale determinati temi in determinati tempi e con determinate risposte. Che cosa dichiara a riguardo?

“Le mie responsabilità sono due, una è redigere l’ordine del giorno dei lavori e l’altra di avvalermi delle norme e degli articoli contenuti nel regolamento comunale, quando entro in aula devo tenere presente che questi sono i due pilastri su cui devo lavorare per portare a termine e condurre il consiglio”.

I momenti di maggiore tensione si sono verificati, come la scorsa settimana, quando dall’opposizione sono state presentate mozioni d’ordine per introdurre tematiche che altrimenti non sarebbero state all’ordine del giorno. Cosa risponde?

“Che esistono altri strumenti per presentare istanze urgenti e però spesso non vengono utilizzati, penso agli ordini del giorno fuori sacco, penso agli articoli 55, documenti che potrebbero essere presentati in capigruppo, valutati e poi portati in consiglio, chi pretende di discutere temi non all’ordine del giorno non mi troverà d’accordo. La mozione d’ordine utilizzata per parlare di quello che si vuole è sempre stata utilizzata, lo sappiamo, ma io da qualche tempo a questa parte ho deciso di applicare alla lettera il regolamento. Andare in consiglio comunale non è come andare al ristorante e scegliere dal menù di cosa parlare, grazie a Dio in democrazia esistono dei ruoli, delle responsabilità che ci competono e io quindi redigo l’ordine dei lavori in base innanzitutto alle delibere, alle mozioni e alle interpellanze e poi cercando di mantenere quell’equilibrio necessario tra le varie forze”.

Spesso il primo a non rispettare del tutto le regole, come ha fatto notare l’esponente dell’opposizione Ariel Dello Strologo durante l’ultima seduta di consiglio è il sindaco Marco Bucci con commenti ad alta voce ed esortazioni a gestire l’aula in un modo o nell’altro. Come si pone rispetto a questa situazione?

“Nel momento in cui il sindaco fa le sue osservazioni su quello che sta succedendo in aula io sono esclusivamente concentrato a fare il possibile per rispettare il regolamento, credo sia evidente, poi a microfoni spenti discutiamo, ci sono stati scambi di opinioni, come è normale che avvenga. Se l’impressione è che io subisca l’atteggiamento del sindaco e questo ricada sui miei atti è un’impressione assolutamente sbagliata, io cerco di mantenere sempre l’equilibrio, e credo di averlo dimostrato”.

Un’altra critica avanzata è stata quella relativa al mancato svolgimento delle commissioni consiliari…

“Dall’inizio del mandato sono state 74, dopo un inizio in salita dovuto anche al fatto che ci fossero presidenti nuovi siamo arrivati ad averne 20 al mese, credo che sia un numero notevole. Ieri sera abbiamo avuto una capigruppo il tema dell’impreparazione è emerso, penso che tra un anno tutto sarà molto più rapido e rodato”.

Il consiglio comunale genovese attuale è in gran parte rinnovato rispetto a quello passato, molti consiglieri alla prima esperienza in aula rossa, un’età media piuttosto bassa, una grande eterogeneità a livello sociale, di vissuto politico e professionale, qual è il suo bilancio finora?

“Abbiamo un consiglio giovane, molti consiglieri sono under40 o anche under30, è un consiglio multireligioso e multietnico, specchio di una Genova sempre più cosmopolita e in continua evoluzione, tutto questo è un valore aggiunto, i consiglieri hanno un alto livello di preparazione che traspare dalle proposte che ogni martedì presentano”.

Quali sono i temi “nuovi” che hanno avuto maggiore spazio?

“Pensiamo agli articoli 54 o 55, i temi sull’ambiente, dell’energia, della sostenibilità e della mobilità green sono stati presi a cuore da molti consiglieri, in maniera trasversale e non appannaggio di singole forze politiche, lo stesso si può dire per altre tematiche che raramente erano state affrontate con eguale forza, dai documenti sulla questione iraniana, a quelli contro la violenza sulle donne, per la sensibilizzazione sull’Aids o contro l’antisemitismo e il razzismo”.

Quali sono i prossimi impegni chiave per il consiglio comunale?

“In queste ore stiamo svolgendo le commissioni che preparano alla discussione del bilancio, le sedute di consiglio per votarlo e discuterlo saranno il 21, il 22 e il 23 dicembre, come lo scorso anno contiamo di chiudere entro Natale e quindi entro l’anno in corso con l’approvazione. Tutto questo non sarebbe possibile senza il lavoro degli uffici e dei funzionari che hanno enorme competenza”.

Oltre al ruolo del presidente del consiglio comunale anche quello del consiglio stesso non ha un riconoscimento così ampio, per i non addetti ai lavori è un dietro le quinte della politica…

“E’ vero, per questo nel nuovo anno presenteremo molte iniziative tra cui un progetto di educazione civica dedicato ai bambini delle scuole e inoltre proseguiremo con il comunicare via social quelli che sono i capisaldi dell’organizzazione dell’amministrazione”.