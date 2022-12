Presidio anche a Genova degli anarchici contro il 41-bis nel giorno dell’udienza al tribunale di sorveglianza di Roma per Cospito

Genova. Anarchici in presidio in diverse città d’Italia, Genova compresa, in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto da alcuni mesi in regime di 41-bis.

Proprio questa mattina presso il tribunale di sorveglianza di Roma si terrà l’udienza per il ricorso proposto dai legali dell’anarchico torinese contro il regime restrittivo.

A Genova una decina di persone sta manifestando con striscioni e volantini sotto il tribunale di sorveglianza in via XII ottobre. La manifestazione è sorvegliata a distanza dalla polizia ma la situazione è tranquilla.