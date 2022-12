Pra’, Arcidiacono a carte scoperte: “Noi la squadra più forte, se segno è merito dei compagni”

Genova Pra’. Domenica scorsa presso il “Ferrando Baciccia” in occasione della dodicesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria sono scese in campo Pra’ e Savona, due formazioni le quali si sono affrontate a viso aperto.

Alla fine a dimostrarsi superiori con un netto 4-0 sono stati i padroni di casa. Protagonista con una doppietta tra le file dei gialloneri è stato Alessio Arcidiacono, difensore con il vizio del gol in forza al Pra’ il quale nel post partita ha esordito dichiarando: “Il nostro obiettivo è sempre stato il primo posto. Oggi contro una grande squadra abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. A mio parere come già detto ad inizio anno non c’è una squadra più forte di noi, per me siamo i migliori, poi parlerà il campo. Sicuramente giocando così ce n’è per pochi.”

Successivamente l’intervistato ha dato il merito del suo bottino di reti alla sua attitudine ad attaccare gli spazi e soprattutto ai propri compagni, cruciali nell’assisterlo in maniera impeccabile.

Infine Arcidiacono ha concluso il suo intervento parlando dell’ambiente Pra’: “Noi prepariamo tutte le partite al 100%, poi ribadisco che siamo un grande gruppo formato da giocatori importanti. Tutto quello che sta succedendo e tutto quello che siamo è grazie al mister e alla società che ci aiuta sempre in tutto.”