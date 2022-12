Positiva esperienza al Pavia Rally Circuit per Davide Craviotto

Genova. Positiva chiusura di stagione per Davide Craviotto al 2° Pavia Rally Circuit, a cui ha partecipato con Fabrizio Piccinini ed al volante di una Peugeot 208 messagli a disposizione dalla Miele Racing. In gara per la prima volta con la francesina in configurazione Rally4, il pilota genovese ha chiuso l’esperienza sull’impianto permanente di Castelletto di Branduzzo in ventottesima posizione assoluta finale ed al sesto posto di classe.

“Una gara veramente impegnativa – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – resa ancora più difficile dalle abbondanti piogge. Dopo una stagione sulla Clio Rally5, il passaggio ad una vettura Rally4 è stato davvero notevole: mi ci è voluto un po’ per capire come funzionava il tutto e, sotto la pioggia battente, i primi tempi sono stati un po’ alti. Le prime due ps, in notturna, le abbiamo corse sotto un vero e proprio diluvio, cercando di contenere il distacco dagli avversari, tra cui alcuni giovani davvero forti. La vettura si è rivelata difficile sul fondo scivoloso: il giorno dopo, però, siamo andati un po’ meglio e, alla fine, siamo riusciti a mettere a segno un paio di scratch che ci hanno riportato in linea con gli antagonisti”.

“Per essere la prima volta che guidavo la 208 Rally4 – conclude Davide Craviotto – devo dire che sono oltremodo soddisfatto: è una vettura di alto livello e mi dispiace di non averla potuta testare su fondo asciutto. Sarebbe stata un’altra cosa ma, lo ripeto, va bene così. L’esperienza è stata molto positiva e ringrazio la Miele Racing per avermi dato questa bella opportunità”.