Porto Petroli, Massimo Lo Faso è il nuovo presidente: sostituisce Paolo Ravera

Genova. Il Consiglio di amministrazione della Porto Petroli di Genova, la società che gestisce il terminal petrolifero di Genova Multedo, ha nominato Massimo Lo Faso nuovo presidente.

Nato a Monza nel 1965, laureato in ingegneria meccanica, entra in Agip Petroli Spa, oggi Eni, ventisette anni fa. Dopo aver svolto diversi incarichi nel settore logistico e industriale della divisione Refining & Marketing in diverse sedi operative del territorio nazionale, fra cui Genova, è stato responsabile della gestione operativa della Raffineria di Gela (Rage) e poi amministratore delegato della stessa.

Attualmente ricopre il ruolo di responsabile logistica primaria della divisione Refining Evolution & Transformation. Massimo Lo Faso sostituisce alla presidenza della società Paolo Ravera, a cui sono andati i ringraziamenti del consiglio di amministrazione.

Dal 1986 la Porto Petroli di Genova gestisce il terminale petrolifero di Genova Multedo per lo sbarco, l’imbarco e il trasferimento di prodotti petroliferi trasportati da navi di varia portata. L’azienda è certificata secondo gli standard ISO 9001 (Qualità), ISO 45001 (Sicurezza) ISO 14001 (Ambiente).