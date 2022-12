Porto di Genova, nuova gru di banchina per Spinelli: “Investiamo 120 milioni in due anni”

Genova. Il gruppo Spinelli, leader in Italia nella logistica e tra i principali operatori portuali, ha annunciato l’arrivo della nuova gru Konecranes Gottwald.

La gru, di sesta generazione che permetterà di potenziare l’operatività del Genoa Port Terminal e ridurrà notevolmente l’impatto sull’ambiente.

Oltre agli investimenti in banchina, il gruppo Spinelli ha preso in consegna il primo lotto di 150 nuovi camion che portano la flotta di proprietà a circa 300 mezzi contrassegnati dal caratteristico colore giallo.

La nuova gru Gottwald è uno dei modelli più recenti sul mercato, in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente in modo sensibile: è dotata di due motori diesel conformi agli standard sulle emissioni “EU Stage V”, accoppiati con ultracondensatori per il recupero dell’energia che garantiscono la diminuzione dell’impronta di carbonio.

Il raggio di lavoro della gru è di 61 metri e il nuovo mezzo ha una capacità di 125 tonnellate per servire navi fino alla classe super-post-Panamax.

“L’operatività della banchina verrà così resa più efficiente – spiega Aldo Spinelli, presidente e fondatore del gruppo – è un investimento che abbiamo programmato in vista anche dell’espansione necessaria, determinata dalla costruzione della nuova diga del porto di Genova”.

Il gruppo ha anche ricevuto il primo lotto di camion “Scania Super” che serviranno a potenziare la flotta della divisione logistica. I nuovi mezzi, in totale 150, saranno consegnati a scaglioni sino a giugno e sono dotati del motore più efficiente, dal punto di vista dei consumi, mai realizzato dal costruttore e completamente compatibile con i nuovi carburanti biodiesel/Fame che possono ridurre le emissioni di CO2 fino al 66% rispetto al diesel standard.

“La richiesta del mercato è alta e i nostri camion di proprietà garantiranno ai nostri clienti il massimo dell’efficienza anche della nostra divisione logistica – continua Spinelli – La nostra offerta sul mercato diventa così ancora più completa e contraddistingue il nostro gruppo come uno dei principali player, in grado di fornire ad armatori e clienti servizi logistici sempre più efficienti”.

I nuovi camion renderanno più efficiente la flotta anche dal punto di vista ambientale, generando un risparmio di emissioni pari al 20% rispetto alla generazione precedente. Il gruppo ogni anno effettua 200 mila viaggi e 42 milioni di chilometri.

Con queste due ultime operazioni il gruppo Spinelli ha totalizzato 60 milioni di euro di investimenti nel 2022 e prevede di realizzarne altri 60 milioni nel corso del 2023: “Si tratta di cifre importanti che impegnano il nostro gruppo in prima linea nello sviluppo del porto di Genova – dice Spinelli – con questi atti concreti sosteniamo il salto di qualità che il nostro scalo sta compiendo e che arriverà ad una fase determinante quando sarà realizzata la nuova Diga”.