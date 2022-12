Porto di Genova, a Spinelli anche le aree dell’ex carbonile

Genova. Il comitato di gestione dell’Autorità portuale di Genova e Savona ieri ha dato il via libera all’estensione nelle aree dell’ex-carbonile Enel levante (14mila metri quadri) della licenza in capo alla società Spinelli per esercitare operazioni portuali nei settori merceologici ammessi per l’ambito S3 del vigente Piano Regolatore Portuale e a fronte dell’esecuzione di lavori di sistemazione dell’area a cura del concessionario.

Il Comitato ha dato il via libera all’autorizzazione temporanea, richiesta dal Terminal Rinfuse, in capo a Gnv per 10 mila metri a Ponte Rubattino: è un primo passo per risolvere il duro confronto sulle aree tra Msc e Spinelli delle scorse settimane.

Il comitato ha anche approvato contributi alla formazione e reimpiego del personale Culmv e Culp per complessivi 858mila euro. I contributi a favore della Culmv sono relativi a moduli formativi attinenti alla sicurezza del lavoro e all’utilizzo di mezzi specializzati quali trattori portuali, gru, RTG, STK, transtainer per l’operatività del ciclo containerizzato di quello dei traghetti/rotabili. Il Comitato ha inoltre deliberato il riconoscimento di un contributo pari a euro 525 mila circa a favore della Culmv relativo al reimpiego in altre mansioni del personale non idoneo allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali per il periodo gennaio-marzo 2022.

Approvati dal comitato anche provvedimenti relativi a operazioni nel capitale di Porto Antico, Sviluppo Genova e Liguria International. 270 mila euro richiesto dalla società partecipata Porto Antico di Genova Spa a fronte di un Piano industriale di medio termine (2021-2025) basato su un programma di investimenti di circa 31 milioni di euro finalizzati alla trasformazione delle aree ex Fiera per poterle innestare efficacemente nel disegno del Waterfront di Levante; poi acquisizione della quota azionaria detenuta dalla propria controllata Aeroporto di Genova Spa nella società Sviluppo Genova per un importo pari a circa 184 mila euro, in vista della fusione tra le Spa IRE e Sviluppo Genova, che prevede la necessaria fuoriuscita dei soci privati dal capitale sociale di quest’ultima; infine acquisizione dal socio di maggioranza FILSE di una partecipazione del valore di 600 euro nella società Liguria International S.C.p.A, che eroga ai propri soci servizi di marketing e internazionalizzazione del sistema economico territoriale.

Sul fronte dell’avanzamento delle opere del Programma straordinario, il Comitato ha approvato l’aggiornamento di 4 milioni di euro del Quadro Economico della Convenzione tra l’AdSP e RFI relativa alla progettazione e realizzazione dell’intervento di riqualificazione del collegamento ferroviario fra parco Rugna/Bettolo e S.Limbania tramite la Galleria Molo Nuovo (P.2930) e la revoca parziale e temporanea della concessione a Bettolo S.r.l. di un’area di circa 2 mila mq. necessaria per garantire l’avanzamento del cantiere del nuovo accosto di Calata olii Minerali, già in pieno svolgimento.