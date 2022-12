Ponte Morandi, un anno prima del crollo il numero due di Autostrade ammise: “Di quello che succede negli stralli non ho il controllo”

Genova. “Perché io nel nove e dieci non c’ho il controllo diretto di quello che accade… non lo so!”. A parlare, in una conversazione registrata da Massimo Giacobbi e poi recuperata quando il cellulare gli venne sequestrato dalla guardia di finanza, è Michele Donferri Mitelli, il numero due di Aspi e responsabile delle manutenzioni delle opere d’arte. Lo dice in una riunione del 5 luglio 2017 in cui si discute del progetto di retrofitting delle pile 9 e 10.

Secondo l’accusa, che cita nella lunga memoria pagine e pagine di conversazioni intercettate, mail e conversazioni registrate dagli stessi partecipanti, sapeva perfettamente – visto il suo ruolo e visto che già in due scritti del 1993 e 1194 aveva rilevato il degrado degli stralli del viadotto Polcevera, degrado concentrato soprattutto sulla sommità degli stessi) Donferri Mitelli era da anni perfettamente a conoscenza del fatto che i cavi del ponte potessero essere corrosi, non in dettaglio certo perché appunto nessuna indagine endoscopica venne fatta sulla sommità degli stralli delle pile, ma tutto quello che si decide a fare nel 2016 quando diviene responsabili delle manutenzioni è mettere in cantiere l’approvazione del progetto di retrofitting.

“Donferri ammette di non avere la minima idea (come nessuno può averla) – scrivono i pm – di quello che succede nei cavi all’interno degli stralli, ma non adotta la decisione consequenziale obbligata, cioè far interrompere immediatamente il traffico. Perché una cosa è far vedere che si mette in cantiere con calma un intervento locale che serve ad allungare la vita utile del ponte sino alla fine della concessione, altra cosa è interdire la circolazione, comunicando urbi et orbi che il ponte Morandi è a pericolo di crollo, o comunque tanto malridotto da dover intervenire in via di urgenza”.

Chiudere il traffico non si può ed è lo stesso Donferri a spiegare perché il quella riunione del 5 luglio 2017: “io però devo dà garanzia all’amministratore delegato, ai consiglieri.. tra l’altro so’ entrati i tedeschi.. so’ entrati i cinesi.. e noi stiamo dicendo a tutti che le opere d’arte non so’ critiche.. mo’ metteremo qua un’operazione da quaranta milioni di euro.. mo’ te voglio…! Eh… cioè i tedeschi hanno detto che qua non si tocca niente, vogliono essere garantiti tutto l’utile”.

E in un’altra riunione registrata il 24 maggio 2017 già aveva chiarito il punto: “Devo spendere il meno possibile – dice il capo delle manutenzioni di Autostrade – sono entrati i tedeschi, a te non te ne frega un cazzo, sono entrati i cinesi… devo cercare di ridurre al massimo i costi… e devo essere intelligente de porta’ il bene alla fine della concessione… lo capisci o non capisci?

Donferri sarà poi protagonista, con il numero tre di Aspi Paolo Berti (direttore delle operazioni centrali), di uno scambio di messaggi whatsapp avvenuto poco più di un mese prima del crollo, il 25 giugno 2018, il cui contenuto era già stato fatto filtrare nel corso dell’udienza preliminare ma che resta eloquente e, come sottolinea il pm alla luce di quanto accaduto, “agghiacciante”. In pratica Berti suggerisce di iniettare “aria deumidificata nei cavi del Polcevera per togliere umidità” e riceve come risposta da Donferri “Da noi sono già corrosi “. Al che, sottolinea la procura “qualcuno si aspetterebbe forse una risposta stupita e allarmata da parte di Berti, il quale invece, essendo evidentemente già da tempo perfettamente informato della situazione, si limita a: ‘Sti cazzi”. Il livello della conversazione resta ‘altissimo e Berti aggiunge: “Io me ne vado, li mortacci”.

D’altronde, che la situazione fosse piuttosto evidente sembrano dimostrare anche le fotografie, scattate in una delle rare ispezioni visive sugli stralli tramite le gru della ditta Vernazza, almeno su che non sono state allegate al progetto di di retrofitting delle pile 9 e 10 che doveva ricevere l’approvazione del ministero delle infrastrutture. Si tratta di fotografie riguardanti tutti e tre i sistemi bilanciati, foto che evidenziano fessurazioni e ruggine che dai cavi percolava poi sul calcestruzzo.