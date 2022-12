Ponte Morandi, lacrime e commozione in aula: “Ho sentito la macchina ballare ma pensavo fossero i bambini: poi ho visto che dietro non c’era più nessuno”

Genova. Lacrime e commozione oggi nel corso dell’udienza per il crollo di ponte Morandi, anche oggi in aula vengono sentiti i testimoni che sono sopravvissuti al crollo: c’è chi quasi per intuito ha premuto sull’acceleratore mentre dietro si faceva il vuoto, chi semplicemente ha avuto un colpo di fortuna, alcuni sono rimasti feriti, altri incolumi, almeno nel fisico perché quello che emerge da tutte le testimonianze è che quel trauma non è stato cancellato e probabilmente mai lo sarà.

Matteo Granieri, la moglie Adele e le loro bimbe, che allora avevano 6 anni, stavano venendo a Genova da Asti per andare all’Ikea: “Avevamo anche sbagliato uscita” ricorda il marito. All’uscita della galleria hanno visto il pilone crollare. Tutte le auto si sono fermate e anche loro sono scesi sotto ill diluvio hanno preso in braccio le bimbe e sono corsi dentro la galleria. Adele Manca si commuove ricordando quel momento e le bimbe terrorizzate e infreddolite: “Scusate ma quando ci penso sto male”.

Scioccante anche il racconto della famiglia Macrì di Torino: padre, madre e un figlio allora tredicenne, in macchina con loro c’era anche un amichetto. Stavando andando a prendere il traghetto a Livorno: “Ero sulla corsia di sorpasso – ricorda Diego Macrì – in galleria avevo superato il camion della Basko e subito dopo quello con la bobina. A un certo punto c’è stato un piccolo rallentamento, ho sentito la macchina ballare ma pensavo che fossero i bambini che stavano giocando, poi abbiamo svoltato per lo svincolo verso Livorno e sull’elicoidale ho visto che il ponte non c’era più”. “Non c’era più nessuno” ripete poi con la voce improvvisamente rotta dall’emozione.

Speculare il racconto della moglie che si commuove più volte. Anche lei si scusa: “Non pensavo di riprovare quest’emozione a distanza di tanto tempo, ma è come se avessi chiuso tutto in un cassetto che ora ho riaperto”. Ricorda anche lei la scena: “Era come se l’asfalto tremasse e mio marito ha accelerato per portarci via da lì, poi passato il ponte e l’elicoidale si è fermato perché gli tremavano le gambe”

In aula questa mattina anche uno dei testi simbolo della tragedia del ponte: Luigi Fiorillo era l’autista del camion Basko che è rimasto sul ciglio del ponte ed è lui che una volta sceso dal mezzo è corso avvertendo chi stava nelle auto dietro di scendere e fuggire la galleria. Fiorillo le emozioni riesce a trattenerle e fa un racconto preciso: “Appena uscito dalla galleria per andare verso Genova ero sulla corsia di destra, avevo davanti due camion di cui uno bianco. Una macchina gialla ha superato e poi è rientrata utilizzando la distanza di sicurezza tra me e il mezzo che si trovava davanti. Improvvisamente ho visto l’asfalto che cominciava a fratturarsi e a destra il pilone che si sgretolava e poi li ho visti andare giù. Per un attimo ho pensato anche io che sarei finito di sotto, poi ho fatto qualche metro in retromarcia pensando alle auto dietro, sono sceso e ho cominciato a correre verso la galleria.

Marco Balestrero, dipendente di Amiu bonifiche, si trovata invece nella palazzina degli uffici dell’azienda, proprio accanto all’isola ecologica: “Ero con due colleghi, abbiamo sentito come una frustrata fortissima – racconta – poi tutto ha cominciato a muoversi e siamo corsi giù per la tromba delle scale. Appena arrivati sul piazzale , sotto il diluvio, abbiamo visto una nuvola di polvere: quando si è diradata erano tutte macerie”.

Sotto il ponte passava anche Luca Gottchan, operaio rumeno che da tanti anni vive e lavora a Genova per una ditta edile. Si era fermato con il furgone sotto il ponte: “Volevo verificare l’orario di apertura di un fornitore di materiale edile che ha il cancello proprio lì. Tempo di tornare verso il molto ed è stato sbalzato via: “Come a causa di un vuoto d’aria – racconta – sono finito contro un muro e sono stato colpito da alcune scaglie di pietre, il mio furgone è stato distrutto. ;Mi hanno trovano alcuni ragazzi della polizia, mi han fatto portare al Villa Scassi, avevo delle fratture alla spalla ma sono stato medicato e non volevo stare lì cosi sono tornato a casa mia. “Dopo due mesi ho fatto richiesta di tornare a lavorare – spiega – l’Inail non voleva perché pensava mi obbligasse il mio datore di lavoro ma ero io che volevo tornare al lavoro perché anche se non mi ero rimesso completamente dopo quello che avevo visto non ce la facevo a stare a casa a far nulla”.