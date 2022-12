Ponte Morandi, il racconto drammatico della ex maratoneta Rita Giancristofaro: “Mentre volavo giù ho detto ‘Non voglio morire'”

Genova. Una testimonianza lunga e dolorosa quella di Rita Giancristofaro, la maratoneta di Trieste volata giù insieme al ponte Morandi il 14 agosto del 2018. Era in auto con l’allora fidanzato Federico Cerne, che ha spiegato ai giudici che tuttora è affetto da un’amnesia che ha cancellato ogni ricordo: “Ricordo che ero in autogrill ai Piani d’Invrea dove ho bevuto un caffè e fumato una sigaretta, poi il ricordo successivo è l’uscita dalla sala operatoria”.

Rita invece ricorda tutto perfettamente e lo racconta in aula: “Eravamo ad Albisola e visto che pioveva volevamo venire a Genova a visitare l’acquario. Quando siamo arrivati a metà del ponte improvvisamente ho sentito un boato pazzesco, poi ci è mancato l’asfalto sotto. Ho il ricordo vivido della torsione dell’auto che è andata giù dal mio lato, quello del passeggero. Federico stringeva il volante e aveva gli occhi chiusi. Io ho solo detto ‘Non voglio morire”. Rita ricorda anche il volo: “La caduta è durata un’eternità o meglio così mi è sembrato. Mi sono risvegliata con la faccia al buio verso il fondo dell’auto. L’auto si è incastrata in una specie di conca tra i due binari ed è per questo che l’asfalto è rimasto fare da tetto e non ci ha schiacciato e siamo ancora vivi”.

Rita ricorda il dolore fisico, il mormorio di Federico quando ha provato a chiamarlo per accertarsi che fosse vivo anche lui, ricorda quando sono arrivati i soccorritori e han provato ad estrarla dall’auto prenderla per un braccio, le luci dell’ambulanza, le voci. E rimasta sempre vigile anche se in realtà aveva una gravissima emorragia interna oltre a varie fratture: “La cintura di sicurezza che mi ha salvato la vita mi ha fatto esplodere le anse intestinali, sono stata operata e ho rischiato di morire per le infezioni” racconta. E’ rimasta per giorni in coma farmacologico, poi due mesi di ospedale poi tutto quello che arrivato dopo, la riabilitazione fisica ma non solo.

Rita spiega tutto con precisione e solo quando il pm le chiede quali siano state invece conseguenze psicologiche di quello che ha passato crolla per un attimo e piange. Poi dice: “Potrei non essere qui, questo lo sappiamo – dice – e non voglio sembrare irrispettosa nei confronti di chi ha perso i propri cari ma anche se sono sopravvissuta non è che io ogni mattina posso pensare di uscire di casa facendo i salti di gioia perché nessuno mi restituirà la mia vita di prima e non solo per le conseguenze fisiche visto che io prima correvo le maratone. Parlo anche della spensieratezza che avevo perché la paura che ho provato in quella caduta non passerà mai più”. E aggiunge: “perché ho 45 anni e sto buttando la mia vita perché questa cosa non si supera nonostante gli psicologi e i farmaci”.

In aula un silenzio irreale e qualche accenno di commozione tra il pubblico, come se il processo con questo racconto abbia assunto un altro passo ricordando a tutti che oltre a chi ha perso la vita ci sono coloro che appunto, la vita di prima non la avrà mai più.

Una dozzina in tutto i testimoni di questa mattina. Tra loro Valentino Tonelli, lavoratore di Amiu ricorda, a domanda di un avvocato di parte civile, che “spesso cadevano calcinacci per terra e almeno tre quattro volte l’anno non potevamo prendere i mezzi”. Michela Meo stava invece accompagnando alla stazione il figlio Marcello Monaco e altri due amici che stamani erano tutti in aula. Hanno visto il pilone venir giù, lei ha fermato l’auto ha fatto un po’ di retromarcia e poi il figlio ha detto di scappare. “Io ricordo che sono scesa e sono scappata ma pensavo che comunque saranno morti tutti”. Lei che nemmeno aveva presentato querela contro gli imputati, racconta che la sua vita è cambiata da allora: “Per anni ho avuto molta rabbia e molta aggressività, come se quel che è successo avesse cancellato ogni freno inibitore, non sono riuscita nemmeno a farmi seguire visto che abito in riviera e lavoro in Valpolcevera e ogni giorno dopo il crollo era difficile solo riuscire andare a lavorare ma solo oggi mi sembra di essere tornata una persona normale”.