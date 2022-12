Ponte Morandi, il racconto drammatico dei sopravvissuti: “Ho visto l’asfalto sbriciolarsi, poi siamo volati giù”

Genova. E’ il giorno dei sopravvissuti nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi. A parlare in aula, chiamati dal pubblico ministero Massimo Terrile sono i “miracolati” del crollo del viadotto, quelli che sono passati pochi secondi prima, quelli che sono riusciti a fermarsi per pochi metri ma anche chi dal viadotto è volato giù per 80 metri e incredibilmente è riuscito a salvarsi, poi estratto dalle macerie dai soccorritori. Così è stato per Eugenio Babin e per la moglie Natalja Yelinia, la coppia di Santa Maria Capua Vetere che era diretta in Costa Azzurra. “Le macchine rallentavano a causa del maltempo – ricorda Babin – e a un certo punto la nostra auto si è sollevata e siamo finiti giù. Non ricordo di aver visto il ponte crollare, solo il vuoto sotto l’auto, pensavo di aver sbagliato manovra. Poi ricordo solo dei rumori fortissimi, ma ho chiuso gli occhi e non ho visto altro”.

Toccante il racconto della moglie Ylenia: “Ricordo i rumori, come se fossimo stati sbattuti a destra e a sinistra, poi il silenzio. Ci siamo trovati in quella fossa trac le macerie, abbiamo suonato il clacson finché non si è esaurita la batteria. Poi, come se l’effetto dell’adrenalina si fosse esaurito sono cominciati i dolori, ho visto il mio piede che sanguinava e ho cominciato a pensare che non saremmo usciti vivi da lì perché non vedevo nessuno intorno. Poi non so quanto tempo dopo sono arrivati i vigili del fuoco con il cane e ci hanno tirato fuori dopo aver scavato”.

Davide Capello è un vigile del fuoco che lavora a Savona e stava quella mattina vedendo a Genova: “Ho sentito un rumore sordo e visto una voragine davanti. Poi sono voltato giù insieme al porter e sono andato a incastrarmi in alcuni pezzi di autostrada” ha raccontato.

Giorgia Fassone e Daniele Pau sono stati più fortunati: la loro auto è rimasta sul ponte, lato Savona, poco dopo il furgone della Basko: “Ho visto sulla mia destra qualcosa di nero allentarsi e sgretolarsi sulla parte destra del ponte” dice lui e le macchine davanti sono sparite, prima c’erano le luci e poi le luci non c’erano più” racconta lui. La moglie ricorda: “Abbiamo provato a indietreggiare poi ci siamo trovati Luigi, l’autista del camion della Basko, sul cofano dell’automobile che ci urlava di scappare, che il ponte era crollato”. Stessa scena vissuta da Daniele Dubbini si è fermato poco prima del vuoto grazie all’avvertimento dell’autista del camion ‘verde’. “Da allora – racconta Dubbini – a Genova in macchina non sono più venuto in auto e quando sono alla guida e arriva un temporale improvviso inizio a tremare, non mi sento più sicuro”.

Tra le testimonianze più pesanti quella del genovese Gianluca Ardini che stava andando al lavoro con il collega Luigi Matti Altadonna, una delle 43 vittime del ponte: “Guidava Luigi, pioveva forte e stavamo andando verso Voltri. Io stavo guardando il tablet, lui si è messo a urlare e ho alzato la testa: ho visto l’asfalto che si sgretolava e poi siamo volati giù”. Ardini è rimasto appeso per 4 ore nel furgone di Mondo Convenienza finché non è stato salvato dai vigili del fuoco: è stato in ospedale circa 2 mesi e ha riportato gravissime fratture.

Il racconto più drammatico è quello di Gaspare Cavaleri che lavorava in Amiu: aveva appena parcheggiato il camion “a filo ponte” ricorda in aula all’interno dell’isola ecologica dove hanno perso la vita i colleghi Bruno Casagrande e Mirko Vicini: “Appena parcheggiato ho sentito un boato e sono fuggito insieme al mio collega, poi ci è caduto un pilastro a 50 cm è ho detto ‘Siamo morti’. Racconta che lì per lì non ha capito che il ponte era venuto giù: “Poi ho visto un’auto lato ferrovia con un braccio che si vedeva da fuori – racconta commuovendosi – allora ho cercato di contattare i miei colleghi Casagrande e Vicini: li ho chiamati al cellulare ma non hanno risposto, erano rimasti là sotto”.

A parlare oggi anche un abitante di via Porro, Giorgio Bottaro, che ha sentito il boato dal soggiorno e auando si è affacciato alla finestra il ponte non c’era più. E Franca Biondi, 78 anni, che abita da sola in via Fillak. Quella mattina era stata all’Ikea, aveva fatto il giro ‘solito’ dal ponte di Cornigliano ed era passata sotto il ponte Morandi per girare dall’isola ecologica e tornare a casa. Poco dopo esser passata sotto il ponte ha sentito un boato e un visto un polverone. Ha fermato l’auto e ha visto la gente accorrere: quando ha capito cosa era successo è risalita in macchina: “Sono andata a casa, ho acceso la tv e ho abbracciato il mio cane. Poi ho cominciato a sentire le sirene delle ambulanze”.

Dieci testimoni in poco più di due ore: una serie di domande/risposte molto veloci e quasi ‘secche’ da parte di Procura e Tribunale e poche puntualizzazioni da parte degli avvocati. Nel mormorio post udienza per qualcuno la scelta di audizioni che non lasciano quasi il tempo e spazio alle emozioni di quei terribili ricordi potrebbe rischiare di sminuire la portata del disastro ma altri ricordano come il timore massimo del Tribunale sia che il processo scappi di mano dal punto di vista dei tempi e la via perseguita, la stessa che ha portato a un taglio estremo delle parti civili, sia quella di contenere e tagliare tutto ciò che è esterno al nucleo più stretto dell’accertamento del reato. E domani si ricomincia.