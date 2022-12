Ponte Morandi, il processo entra nel vivo con il trauma dei feriti e di chi ha assistito al crollo

Genova. Dopo mesi di questioni preliminari, lunedì 12 dicembre il processo per il crollo di ponte Morandi, entrerà nel vivo. Dopo che oggi il tribunale ha dato con ordinanza via libera alle liste testi, lunedì il sostituti procuratori Massimo Terrile e Walter Cotugno chiederanno ai sopravvissuti del crollo, a chi è rimasto ferito, ha chi ha subito lo choc di vedere il ponte crollare di ripercorrere ciò che ha visto, di raccontarlo ai giudici e agli avvocati dei 58 imputati.

Si comincia da Gianluca Ardini, che il 14 agosto 2018 rimase appeso al ponte crollato all’interno del suo furgone per 4 ore prima di essere soccorso, mentre il suo collega era morto. A dargli la forza di resistere, ha sempre raccontato, il bambino che la compagna portava in grembo ed è nato qualche giorno dopo il disastro. Anche Babin Eugeniu e Natasha Yelina, coppia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) diretti in Costa Azzurra e Provenza sono miracolosamente sopravvissuti al crollo verranno a raccontare i momenti vissuti sotto le macerie del ponte.

Poi ci sono i residenti in via Fillak e in via Porro che hanno assistito al crollo, così come alcuni lavoratori Amiu. Sono una ventina in tutto i ‘testimoni’ oculari e la procura conta di sentirli nelle prime 3 udienze, tra il 12 e il 14 dicembre, poi sarà la volta dei consulenti tecnici e quindi della commissione parlamentare d’inchiesta. Tutto questo – una quarantina di testi – prima della pausa natalizia, poi si vedrà: la lista testi della procura comprende 177 testimoni.

Nell’ordinanza di questa mattina intanto il tribunale ha respinto la richiesta di una nuova perizia formunala dagli avvocati degli imputati su altri reperti conservati dello strallo della pila 9 del ponte: “Nel corso delle indagini preliminari sono state disposte ed eseguite ben due perizie – scrivono i giudici – con lo strumento dell’incidente probatorio relative non solo alle cause del crollo anche anche allo stato delle porzioni si struttura e sulla base delle risposte dei periti ai questi formulati dal giudice il pubblico ministero ha provveduto a elevare le contestazioni oggetto del presente capo di imputazione” ha ricordato il collegio che considera l’ulteriore richiesta di “mero carattere esplorativo” quindi “superflua” e “irrilevante” riservandosi tuttavia al termine del dibattimento di verificare se possa sussisterne l’utilità