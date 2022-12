Pompa magna a Principe per il primo “Nightjet” tra Vienna e la Liguria ma il treno è in ritardo di 40 minuti

Genova. È arrivato in ritardo di 42 minuti il primo Nightjet che collega direttamente Vienna e Monaco di Baviera alla Liguria con fermate a Genova Principe, Rapallo, Levanto e La Spezia.

A ostacolare la corsa, secondo quanto riferito da Trenitalia, è stata la presenza di ghiaccio sulla linea all’entrata in territorio veneto.

L’arrivo era previsto alle 9.38 a Principe con una cerimonia inaugurale alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi e dell’ad di Trenitalia Luigi Corradi. Sul binario è stata allestita anche una passerella in tessuto di colore blu.

Il treno, operato da Obb e Trenitalia, è partito ieri da Vienna alle 19.23. A bordo Klaus Garstenauer, membro del cda delle ferrovie austriache, e una delegazione di giornalisti di quel Paese.

Il convoglio collegherà tutti i giorni la Liguria con Vienna e Monaco dividendosi in due tronconi all’altezza di Villac. I biglietti sono già disponibili a partire da 29,90 euro a persona.

Il nuovo Nightjet proverà a fare concorrenza al volo diretto dall’aeroporto Cristoforo Colombo: “Sarà come viaggiare in crociera – commenta l’assessore regionale ligure Augusto Sartori -. Ci si addormenta in un posto e ci si sveglia in un altro. È un altro modo di viaggiare”