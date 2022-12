Polo logistico nelle aree ex Ilva di Cornigliano, Crucioli: “Rispetto e solidarietà per i lavoratori”

Genova. “Martedì scorso il Sindaco ha annunciato che ci sarebbe una cordata di aziende pronta a insediarsi nelle aree ex Ilva. Una proposta che non deriva da nessun confronto con i sindacati e i lavoratori e che va contro un Accordo di programma che è in essere ed è riconosciuto da Acciaierie D’Italia”.

Questo il commento del consigliere comunale Mattia Crucioli, ex candidato sindaco per Uniti per la Costituzione, alla notizia delle intenzioni della civica amministrazione di trasformare le aree di Cornigliano un tempo occupate da parte degli impianti siderurgici in un polo logistico.

“Mi unisco alla voce del coordinamento Usb di Acciaierie d’Italia, che chiede rispetto e solidarietà da parte delle istituzioni, vicinanza e un confronto onesto sul futuro delle aree e dei lavoratori, che non possono continuare a pagare gli errori da parte delle istituzioni a tutti i livelli. A questo proposito preannuncio che presenterò in Consiglio un ordine del giorno per impegnare il Sindaco e la Giunta a chiarire definitivamente le intenzioni in merito al futuro di quelle aree”.