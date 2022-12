Più fondi europei per le imprese liguri: in arrivo bandi per 630 milioni, priorità all’energia

Genova. Ammontano a circa 630 milioni le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por-Fesr) che la Regione destinerà alle imprese liguri per i prossimi cinque anni. La nuova programmazione 2021-2027 è stata presentata oggi al Palazzo della Borsa dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti insieme al segretario della Camera di commercio di Genova Maurizio Caviglia.

“Abbiamo due anni di ritardo, non imputabili a noi – spiega l’assessore -. Siamo stati tra le primissime Regioni a presentare il progetto. Abbiamo circa 250 milioni in più della precedente programmazione, veleggiamo sui 630 milioni abbondanti. Ci muoveremo in coerenza con quanto abbiamo fatto finora: la maggioranza delle nostre attività non è figlia di scelte estemporanee ma rispecchia le visioni che abbiamo sullo sviluppo economico che, anche nei tempi cupi delle varie crisi, abbiamo cercato di mantenere”.

Risorse che, secondo le stime, avranno un impatto più che raddoppiato in termini di investimenti: “La nostra contribuzione classica va col 50% a fondo perduto, poi dipende dai singoli bandi. Mi aspetto almeno un miliardo e mezzo di investimenti, poi dipenderà da bando a bando”. Nello scorso settennato 2014-2020 il livello di spesa ha raggiunto circa il 70%: si punta a superare questa soglia, anche per non mancare gli obiettivi fissati dal Pnrr.

I primi bandi saranno concentrati sui temi di più stretta attualità: “Ho chiesto ai nostri tecnici di lavorare subito sui due filoni più caldi – prosegue l’assessore Benveduti -. Uno su energia e rinnovabili, e parallelamente la parte finanziaria. Usciremo a breve con un nuovo bando sull’efficientamento energetico. Ci piacerebbe fare qualcosa sul lato equity o semi-equity: non tanto prestiti, perché non abbiamo la massa critica, però mi piace il concetto che la Regione sia un partner finanziario delle iniziative, quindi entrare, accompagnare e uscire. Alzeremo un po’ l’asticella, che durante il Covid avevamo abbassato per evidenti motivi. Particolare attenzione a fusioni e acquisizioni di aziende o rami di azienda per far crescere un po’ il livello dimensionale delle nostre imprese che sono al di sotto della media nazionale, anche includendo le cooperative“.

Quattro saranno le principali linee di intervento: Ict; attrezzature, impianti, ricerca e sviluppo; finanza; tecnologia, con particolare riferimento alla questione energetica. “In generale abbiamo grande attenzione per le micro, piccole e medie imprese e una dimensione specifica territoriale, come le aree interne – aggiunge Benveduti -. Un’altra novità è che questa volta faremo una programmazione dei bandi in modo che le imprese possano programmare le attività anziché andare a rincorrere i bandi. Se non atterrano gli alieni, questa è la direzione in cui ci stiamo muovendo”.

“La cosa più importante è il partenariato che la Liguria ha creato, un lavoro che ci ha consentito di elaborare una nuova proposta che individua già le linee guida per i prossimi sei anni – commenta Maurizio Caviglia -. Come primo punto sul Por-Fesr abbiamo innovazione, ricerca, sviluppo ed efficientamento energetico con attenzione all’economia circolare. Sono titoli di grandi capitoli che dovremo costruire insieme ma c’è grande interesse da tutte le associazioni di categoria e grande sensibilità dalla Regione”.