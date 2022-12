Pioggia e corsa ai regali di Natale, un’altra giornata da incubo per il traffico a Genova

Genova. Qualcuno potrebbe obiettare che “non è una notizia”. Gli ingorghi di viabilità dovuti alla corsa ai regali di Natale, favoriti ulteriormente dalla pioggia di queste ore, sono un “classico” di questo periodo dell’anno. Ma resta il fatto che la situazione anche oggi, mercoledì 21 dicembre, a Genova, è stata da incubo per chi ha dovuto o voluto muoversi in automobile.

Code praticamente ovunque, sulle direttrici tra le periferie e il centro e sugli snodi del centro città. Dopo l’ora di punta del mattino, già caotica, quella della sera – nel giorno più corto dell’anno – è stata pure peggio.

Basterebbe dare un’occhiata alla raffica di “Alert” lanciati su Telegram dalla polizia locale genovese. Dall’elicoidale alla strada sopraelevata, da Corvetto a Cavour, e poi via Canevari, viale Brigate Partigiane, via Buozzi, Principe, la zona dell’elicoidale a San Benigno, l’Aurelia a ponente, le strade di collegamento con i quartieri di Castelletto.

Oltre ad alcuni disagi sul nodo autostradale: un incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli intorno alle 18.30 ha fatto creare due chilometri di coda, il rifacimento dell’asfalto a Genova Ovest ha pregiudicato la viabilità in quel punto.

Non è andata molto meglio a chi ha scelto il più “sostenibile” trasporto pubblico. Alcune linee, in particolare, sono risultate sovraffollate, specialmente quelle tra il ponente e il centro così come quelle che portano ad Albaro e Castelletto. Nonostante la frequenza piuttosto alta di passaggi molti autobus si sono ritrovati inghiottiti e incastrati, come i mezzi privati, nel traffico.

Più efficienti, da questo punto di vista, treni e metropolitana che, peraltro, mantiene la gratuità tra le 10 del mattino e le 16 del pomeriggio. Più utilizzati del solito, anche in questo caso favoriti dalla gratuità, gli impianti verticali.

Tra i problemi che hanno reso complicata la viabilità in centro anche la riasfaltatura che si è resa necessaria dopo una perdita d’olio, due giorni fa, in corso Carbonara e corso Dogali. In questo frangente, come in altri, era presente la polizia locale a regolare il traffico.