Picco di consegne per Natale, le Poste assumono 65 portalettere per il periodo delle festività

Genova. Per affrontare l’incremento dei volumi, in vista delle festività natalizie, Poste Italiane ha messo in campo numerose azioni con l’obiettivo di garantire consegne puntuali tra cui l’ingresso di nuovo personale sia a livello di recapito provinciale sia nella filiera logistica di smistamento.

In provincia di Genova dove si attende un aumento giornaliero di oltre il 16% durante il picco, il personale è stato potenziato del 12% attraverso l’assunzione di 65 nuovi portalettere che si aggiungono ai 511 già attivi sul territorio. L’anno scorso i portalettere della provincia di Genova hanno consegnato 1.491.127 pacchi .

Poste Italiane, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend, ed ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi, che nella provincia di Genova, conta 262 tra tabaccai ed altri esercizi affiliati, che si aggiungono ai 158 Uffici Postali.