Piazza Fontane Marose, cambia la sosta: gli stalli merci anche per i residenti. Ma solo di notte

Genova. Entrate in vigore modifiche alla sosta veicolare in piazza Fontane Marose. Tra le novità, sul lato Levante della piazza, nei due settori di sosta riservati ai veicoli merci (complessivamente 12 stalli), la possibilità di parcheggiare in regime Zona Sosta Limitata per i soli possessori di tagliando residenti Blu Area (con prima zona opzionata F) dalle 20 alle 7, nei giorni feriali e festivi.

Nei medesimi settori permane invece il divieto di sosta e di fermata dalle 14 alle 20 nei giorni feriali (sabato incluso) e dalle 7 alle 20 nei giorni festivi, mentre la sosta è consentita ai veicoli merci dalle 7 alle 14 per un’ora zona disco nei giorni feriali (sabato incluso).

Le modifiche rientrano nel quadro di riordino della sosta della piazza finalizzata alla valorizzazione della zona.