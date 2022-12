Piazza de Ferrari, l’artista genovese Tiler consegnerà 200 pacchi regalo sotto l’albero di Natale

Genova. Sabato 24 dicembre, sotto l’albero di Natale di piazza De Ferrari, a partire dalle ore 15, l’artista genovese Tiler arriverà con la sua slitta carica di pacchi regalo.

“Saranno 200 pacchetti per cui sarebbe opportuno arrivare per primi – spiega Tiler in posto condiviso sulla propria pagina Facebook – questo è il mio modo per ringraziarvi della vostra presenza e della partecipazione che ogni giorno dimostrate entrando a far parte del mio lavoro come una vera squadra”.

E conclude: “Avrei piacere di vedervi in tanti a riempire quella piazza per dimostrare alla nostra città che l’arte non appartiene solo al nostro passato. Ringrazio ognuno di voi per quest’altro anno passato insieme, ringrazio chi parteciperà e chi non potrà farlo”.

“L’iniziativa dell’artista genovese Tiler, alla vigilia di Natale in piazza de Ferrari, è un originale invito ai giovani ad avvicinarsi all’arte, come forma di comunicazione e creatività. Ringrazio Tiler, che ieri ha portato a Palazzo Tursi una delle sue straordinarie e ormai famosissime piastrelle, per aver ideato un evento coinvolgente, aperto alla città e soprattutto ai giovani con l’invito, che voglio condividere, a pensare all’arte come attualità e non solo come eredità della nostra storia” dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Francesca Corso.