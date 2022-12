Piano pronto soccorso, Fials: “Regione Liguria ipocrita, finora non ha potenziato la sanità pubblica”

Genova. Anche il sindacato Fials nel settore sanitario interviene con una nota in merito al “piano Natale” per i pronto soccorso della Liguria voluto dalla Regione per fronteggiare il numero alto di accessi per influenza e covid. Riceviamo e pubblichiamo.

“Le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal presidente/governatore di Regione Liguria in materia di sanità trasudano ipocrisia a buon mercato. Tutti sappiamo che l’attuale situazione è figlia dello sciagurato rallentamento e “blocco” delle assunzioni e dei concorsi deciso ordinato e attivato da questa Regione attraverso Alisa e le Direzioni aziendali.

Tutti abbiamo visto e assistito ai comici pellegrinaggi di esponenti del Consiglio regionale impegnati a visitare questo e quell’altro Ospedale per smentire il giorno dopo gli annunci di chiusura anticipati dal loro stesso Assessore.

Tutti abbiamo potuto vedere gli ingenti trasferimenti di risorse pubbliche ai privati attraverso i “piani restart – recupero tempi di attesa”, che a tutto servono tranne che a potenziare la sanità pubblica.

Adesso si minaccia il blocco delle ferie per i lavoratori e si sollecitano le direzioni aziendali a mettere in campo chissà quali mirabolanti misure.

Rispondiamo alla Regione e alle aziende che se vengono nuovamente toccati e intaccati i diritti dei lavoratori, se vengono ancora una volta rallentate le assunzioni e toccata la sanità pubblica, la nostra risposta sarà la mobilitazione e la lotta”.

FIALS Genova – FIALS Delegati RSU

Iannuzzi Mario