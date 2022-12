Piaggio Aerospace, flop sulla vendita e nuovo bando. Sindacati: “Omissioni e perdite di tempo inaccettabili”

Villanova d’Albenga. “Basta omissioni e perdite di tempo, i lavoratori meritano rispetto, sono necessarie risposte ufficiali. Subito il tavolo richiesto ai due ministeri di competenza e chiarezza dal commissario straordinario”. Parole del segretario della Fiom-Cgil savonese Cristiano Ghiglia, dopo quanto detto dal ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso nel corso dell’audizione convocata dalle commissioni Attività produttive di Camera e Senato su Piaggio Aeropace.

“La nuova gara – ha proseguito Urso – sarà bandita a breve dall’organizzazione commissariale”, in quanto le precedenti offerte arrivate nell’ambito della lunga procedura in corso non sono state giudicate soddisfacenti rispetto ai parametri e criteri richiesti per l’acquisizione dell’azienda aeronautica.

Le due offerte finora pervenute, la prima di una cordata guidata dal fondo Summa Equity partecipata da Phase Motion Control e Agtech, e la seconda del magnate italo-indiano Randeep Singh Grewald, non hanno avuto riscontro positivo dopo le valutazioni ministeriali.

“Sciopero e mobilitazione il 16 dicembre contro la manovra finanziaria e le troppe vertenze provinciali aperte, che non vedono ancora soluzioni industriali e occupazionali” aggiunge Ghiglia.

La società aeronautica, con stabilimenti a Villanova d’Albenga e Genova, è commissariata dal 2018 e in Liguria conta circa novecento i dipendenti che attendono ancora risposte e certezze sul loro futuro. Senza contare l’indotto, in primis l’azienda LaerH di Albenga, oggi in difficoltà proprio per la continua fase di stallo sulla nuova governance di Piaggio Aerospace.

Dunque una vertenza ancora al centro di incognite e preoccupazioni, nonostante un mercato internazionale consolidato e un portafoglio ordini significativo acquisito negli ultimi tempi sotto la gestione commissariale.