Personale dei consultori in scadenza, Gratarola garantisce che sarà mantenuto in servizio

Genova. “L’assessore alla Sanità Gratarola, rispondendo ad una mia interrogazione durante il Consiglio regionale di oggi, ha garantito che il personale sanitario dei consultori assunto in tempi di Covid verrà mantenuto fino ad un nuovo concorso pubblico utile ad assumere stabilmente i professionisti necessari”.

Questa la sintesi della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che durante il question time di oggi pomeriggio in Consiglio regionale ha chiesto all’assessore alla Sanità come intendesse comportarsi nei confronti del personale dei consultori assunti in epoca Covid e con il contratto in scadenza a fine anno.

“Siamo contenti che l’esperienza e la professionalità di tante figure che si sono formate sul campo durante questi due anni così difficili, possa essere ancora al servizio dei consultori della nostra regione – sottolinea Candia -. La situazione dei consultori in Liguria purtroppo è difficile visto che dal 2015 ad oggi sono stati tagliati ben 9 punti, passando da 59 a 50 consultori su tutta la regione. Un numero che significa un consultorio ogni 30 mila abitanti, quando in teoria dovrebbe essere presente uno sportello ogni 20 mila”.

“Se da un lato la risposta dell’assessore Gratarola ci tranquillizza – conclude la consigliera regionale – dall’altro non possiamo non notare la scarsa programmazione della Regione in tema Sanità. Come per il piano socio sanitario che aspettiamo da due anni, anche questa faccenda ha messo in mostra la mancanza di programmazione da parte della Regione per organizzare la nostra sanità”.