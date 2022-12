Pellicce di giaguaro e ocelotto in vendita, sequestro in una lavanderia genovese

Genova. I carabinieri del nucleo Cites di Genova, in seguito ad un controllo effettuato in una lavanderia a Genova, hanno accertato la messa in vendita di numerosi capi d’abbigliamento realizzati con pelli appartenenti a diverse specie tutelate dalla convenzione di Washington sulle specie minacciate d’estinzione, peraltro senza adeguata documentazione.

In particolare sono state trovate undici pellicce di felini selvatici tra cui nove pellicce di ocelotto, una pelliccia di giaguaro e una pelle intera di circa 150 centimetri, sempre di ocelotto. Tutto materiale vietato e di cui la vendita è illegale.

Tutti i capi, compresa la pelle, del valore totale complessivo superiore ai 15mila euro, sono stati posti sotto sequestro penale finalizzato alla confisca e il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato.