Pattuglione dei carabinieri nei vicoli e alla Foce: un arresto per spaccio e denunce per lavoro in nero

Genova. Continuano i controlli del territorio da parte dei Carabinieri, che in questi giorni, in due diverse operazioni, hanno individuato uno spacciatore e alcune irregolarità pr quanto riguarda la normativa sul lavoro.

Durante il ‘pattuglione’ nel centro storico hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 35 enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti di polizia, che è stato notato in via Sottoripa mentre si appartava con un trentenne italiano, al quale stava cedendo una dose di hashish. La perquisizione ha permesso di recuperare la dose appena ceduta ed un’altra dose che lo spacciatore aveva con sé oltre a 170 euro ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato sarà processato con rito direttissimo mentre l’acquirente sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

Insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei tecnici Enel, i carabinieri hanno anche effettuato decine di controlli per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e al contrasto dei furti di energia elettrica. Nel corso delle verifiche, giunti presso il Winter Park in corso di allestimento nel pazziale Kennedy, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 35 enne marocchino e un 40 enne indiano entrambi senza fissa dimora che erano sprovvisti di documento attestante la regolare presenza sul Territorio Nazionale. Sono stati inoltre sanzionati per un importo di quasi 10.000 euro i responsabili di due ditte individuali in relazione all’impiego di lavoratori irregolari e disposta la sospensione delle attività imprenditoriali. Sono state controllate ed identificate 40 persone.