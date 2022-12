Parte la procedura regionale per Vesima, Candia: “Faremo sentire la nostra voce contro la speculazione edilizia”

Genova, 19 dicembre 2022. “A breve scatteranno i 60 giorni di consultazione per presentare le osservazioni relative alla variante al Puc del Comune di Genova per il progetto residenziale di Vesima. Coinvolgeremo associazioni e comitati per far sentire la nostra voce e per opporci in modo netto all’operazione di speculazione edilizia voluta dal marchese Cattaneo-Adorno e avallata dalla giunta comunale di Bucci”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, una volta scoperta l’apertura della procedura di Vas che nei prossimi giorni verrà pubblicata sul Burl (il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria).

“Fa specie che per un progetto così sentito e contestato dal territorio la procedura di Vas venga aperta in sordina a ridosso di Natale – sottolinea Candia -. Stiamo parlando del permesso che il Comune di Genova ha dato al marchese Cattaneo-Adorno per costruire decine di villette vista mare a Vesima in barba alle norme, che sono state cambiate, al rischio idrogeologico e alle attività agricole attualmente presenti sulla collina. Non solo, in prossimità di quell’area è previsto il passaggio della Bretella di Ponente della Gronda, un progetto anacronistico, sostenuto da una classe dirigente antiquata, a cui noi ci opponiamo con fermezza”.

“Noi per Vesima abbiamo una visione alternativa dell’intero progetto che mette al centro il recupero dei manufatti esistenti e dei terreni agricoli contigui e non nuove costruzioni – aggiunge la consigliera regionale -. La saggezza contadina ha selezionato nei secoli le aree più adatte all’agricoltura: ci sono dei motivi se in alcune zone non si è mai coltivato. Un progetto di rilancio agricolo della Vesima deve dunque ripartire dal recupero dell’esistente e non dalla speculazione edilizia di decine di villette ad uso residenziale”.