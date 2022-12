Park Tennis Genova, a Sinalunga Sanna & Co a caccia del riscatto per approdare in finale Scudetto

Genova. Domenica cruciale per il cammino delle squadre del Park Tennis Genova. Gli uomini di capitan Tommaso Sanna sono chiamati all’impresa sui campi del TC Sinalunga nel ritorno della semifinale Scudetto di A1 dopo la sconfitta interna per 2-4. Le donne di capitan Giorgia Buchanan cercano il colpaccio a Padova per guadagnarsi la finale playoff e giocarsi così la promozione nella massima serie. Una giornata chiave per gli obiettivi di tennisti e tenniste gialloblù.

“Sarà una partita durissima ma noi abbiamo molte ragioni per credere nella possibilità di ribaltare la sfida dell’andata dove assenze dell’ultimo minuto non ci hanno consentito di schierare la miglior formazione – afferma Sanna – Le combattutissime vittorie nei singolari di Giannessi e Mager sono state importantissime per tenerci in gioco nell’ottica del raggiungimento della finalissima Scudetto. Siamo pronti per questa sfida decisiva e sappiamo che a Sinalunga ci aspetta un pubblico caldo, pronto a sostenere i padroni di casa, ma noi, lo ripeto, siamo fiduciosi dei nostri mezzi”.

“Domenica le ragazze sono state bravissime a vincere una partita molto complessa e a guadagnarsi l’accesso ai playoff – spiega Buchanan – Ora, con quest’onda di entusiasmo e fiducia, affronteremo il TC Padova, squadra forte e con giocatrici buone come la Simeon. Possiamo lottare e farcela anche su un campo sintetico a loro più congeniale ma noi faremo di tutto per adattarci su questa superficie. Venderemo cara la pelle, i pronostici sono apertissimi. Noi stiamo affrontando questo campionato con il sorriso e a testa alta nonostante tante defezioni. Essere arrivate ai playoff con tante giovani è un motivo di orgoglio in più. Tutte hanno dato un grande contributo”.