Park San Martino, il 12 dicembre scatta l’apertura al pubblico: ecco come funzionerà

Genova. A quasi tre mesi dall’inaugurazione della nuova piazza – e con circa due mesi di ritardo rispetto alle ultime previsioni – è finalmente pronto per essere aperto al pubblico il nuovo parcheggio interrato davanti all’ospedale San Martino. La data fissata sul calendario è quella del 12 dicembre.

Il parcheggio, ubicato in largo Benzi, sarà aperto tutti i giorni dell’anno senza limiti orari e potrà ospitare 420 veicoli oltre a 10 posti auto riservati a utenti con ridotta mobilità.

La struttura sarà dotata di accessi automatizzati, Telepass, casse automatiche, sistema di lettura targhe, pagamento con Bancomat e carte di credito, colonnine di ricarica elettrica. Un sistema di segnalazione luminosa attraverso Led indicherà i posti disponibili presso ciascun piano rendendo così semplice e veloce la ricerca di un posto libero. Il parcheggio è dotato anche di un comodo ascensore con arrivo sulla sovrastante piazza, proprio di fronte all’ingresso del policlinico San Martino.

“Un parcheggio moderno ed accogliente – dichiara Alberto Ceccarelli, amministratore delegato della Saba Italia, società che gestisce la struttura – al servizio del vicino ospedale San Martino e della città di Genova che testimonia, grazie anche all’amministrazione comunale di Genova, l’impegno e il contributo della nostra società nella risoluzione delle problematiche della mobilità urbana e nel miglioramento della vivibilità delle città”.

La tariffa standard pensata per visitatori e pazienti dell’ospedale sarà di 2,20 euro all’ora dalle 6.00 a mezzanotte e di 0,80 euro all’ora nella fascia notturna da mezzanotte alle 6.00. A disposizione dei dipendenti del San Martino ci saranno 100 stalli in abbonamento a 70 euro al mese. Per quanto riguarda i residenti, ci sarà la possibilità di acquistare un abbonamento a 25 euro al mese che permetterà di parcheggiare nei giorni feriali in fascia serale e notturna (dalle 18.00 alle 8.00, ma l’orario è ancora da stabilire con esattezza) e h24 di sabato, domenica e nei festivi.

Per ogni informazione potrà essere inviata una mail a informazioni@sabagroup.com.

L’iter dell’opera

Con la consegna delle aree alla società concessionaria Saba Italia spa il 28 giugno 2007 viene dato il primo avvio dei lavori del parcheggio interrato. Nel corso dell’esecuzione diverse difficoltà dilatarono il tempo contrattuale previsto: tra le problematiche riscontrate, la presenza di sottoservizi non previsti e il rinvenimento di un canale ipogeo oltre a criticità di tipo strutturale. L’esecuzione dei lavori viene interrotta nel novembre 2012, a seguito di carenze nella qualità esecutiva delle opere strutturali e si inizia un contenzioso tra la concessionaria e l’impresa esecutrice, per cui poi si apre una procedura di fallimento.

Il project financing viene riavviato dopo una difficile rinegoziazione tra Comune e concessionaria che ha portato al riequilibrio del piano economico finanziario sulla cui base la concessionaria ha presentato l’aggiornamento del progetto esecutivo e avviato la gara che ha portato all’affidamento dei nuovi lavori all’attuale impresa Iti Costruzioni Generali. I lavori attualmente in corso sono stati affidati dalla concessionaria Saba all’impresa Iti, mentre la direzione lavori è a cura dello studio Prd Paese, Romelli, Damonte ingeneri riuniti di Genova.