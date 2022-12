Parcheggi per la ricarica delle auto elettriche, è il Far West: macchine in sosta con il cavo staccato

Genova. Ad un occhio distratto sembra essere tutto regolare: la macchina elettrica, o ibrida che sia, è nel suo parcheggio riservato per la ricarica e il cavo attaccato all’auto. Ma avvicinandosi ecco il trucco: dall’altra parte del filo, la presa risulta staccata, cosa non prevista dal regolamento comunale per potar aver il diritto di parcheggio.

Succede a Genova, ancora una volta. A segnalarcelo un nostro lettore ‘imbestialito’, come lui stesso si definisce: “Tutte le volte che vengo in città trovo questa situazione – ci spiega – con auto lasciate in sosta anche se non potrebbero, e noi costretti a cercare altri parcheggi. Magari sono lì da ore”.

Una ‘furbetteria’ che rischia di mandare a gambe all’aria il sistema di sosta, che prevede appunto stalli riservati e gratuiti a chi ha un mezzo elettrico ma solamene per il tempo necessario alla ricarica. O poco oltre. “Questo è un Far West – chiude il nostro lettore – così non funziona nulla. E poi ci si lamenta”.