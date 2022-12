Papà, mamma e i tre figli intossicati dal monossido di carbonio: ricoverati al Gaslini di Genova

Genova. Un’intera famiglia è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Gaslini di Genova, dopo che nella notte tutti i suoi componenti sono rimasti seriamente intossicati dal monossido di carbonio.

L’episodio è avvenuto a Bevera, località nei pressi di Ventimiglia. La famiglia, composta da cinque persone, due adulti e tre bambini, si è presentata questa mattina al Saint Charles di Bordighera mostrando segni di intossicazione. Il personale medico ha deciso quindi di trasferiti all’ospedale Gaslini di Genova tramite elisoccorso.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica degli eventi: ad originare l’intossicazione probabilmente una stufa mal funzionante o un sistema di aerazione non idoneo. Secondo i dati Istat, si stima che in Italia l’incidenza per l’intossicazione da CO sia di 20 persone su 100.000 abitanti ogni anno, con un tasso di letalità del 5,8%.