Pallanuoto, Iren Quinto di scena a Palermo. Bittarello: “Telimar squadra forte, ma possiamo dire la nostra”

Genova. Settima giornata del campionato di serie A1 alle porte. L’Iren Genova Quinto, reduce da due successi consecutivi contro Posillipo e Netafim Bogliasco, se la vedrà sabato alle 15 a Palermo, in casa del temibile Telimar.

“Affronteremo una squadra molto forte – inquadra il match il tecnico Luca Bittarello – e molto ben organizzata, allenata da un grande tecnico come è Gu Baldineti. Hanno diverse individualità importanti, fanno del pressing, della difesa a M e delle ripartenze le loro armi di forza. Noi ci siamo preparato in tal senso, soprattutto per una gestione della palla in avanti che ci consenta di limitare le loro ripartenze”.

“Dovremo essere poi attenti in difesa per tenere il risultato basso – prosegue – : credo siano queste, oltre a restare concentrati sulla nostra prestazione, le chiavi per riuscire ad ottenere un buon risultato. Siamo tranquilli, liberi di testa e andremo a Palermo con l’obiettivo di disputare una buona gara al cospetto di avversario senz’altro di alto valore”.