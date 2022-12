Palazzo della Salute di Fiumara, Asl3: “Oggi possibili disagi per sportello Cup e anagrafe”

Genova. Asl3 comunica che a causa di una importante perdita della rete di riscaldamento condominiale collegata all’impianto del Palazzo della Salute di Fiumara, questo pomeriggio potrebbero verificarsi temporanei disagi per le attività di sportello Cup e anagrafe sanitaria ubicate al piano terra.

Le visite specialistiche e le attività radiologiche proseguiranno regolarmente.

Gli operatori di Asl3 insieme a Iren e Arpal, interessata per la parte condominiale di competenza, stanno lavorando in sinergia per ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità dell’impianto.