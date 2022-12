Palazzo della salute della Fiumara al freddo: domani chiusi Cup e anagrafe sanitaria (piano terra) non saranno disponibili

Genova. Asl3 comunica che perdurando i lavori di ripristino della rete di teleriscaldamento a servizio del condomino in cui è ubicato il Palazzo della Salute di Fiumara, nella giornata di domani, venerdì 16 dicembre 2022, le attività di sportello Cup e anagrafe sanitaria (piano terra) non saranno disponibili.

Gli operatori di Asl3 insieme a Iren e Arpal, interessata per la parte condominiale di competenza, stanno lavorando in sinergia per ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità dell’impianto.

Ecco le sedi territoriali alternative: https://www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/item/799-anagrafe-sanitaria-sedi.html?highlight=WyJhbmFncmFmZSJd