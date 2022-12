Orientamento, Istituto Santa Maria ad Nives: “Percorso di studi europeo e internazionale”

Genova. “Oggi più che mai risulta prioritario impostare un percorso di scuola superiore che abbia un respiro internazionale, multiculturale e interculturale per fornire agli studenti quegli strumenti indispensabili per interpretare la globalizzazione a partire da uno sguardo critico sul reale” afferma la direzione scolastica dell’Istituto Santa Maria ad Nives di Genova Pegli.

E prosegue: “La proposta di sperimentazione quadriennale si colloca nell’ottica di attenzione al reale: una base culturale critica in una prospettiva europea e internazionale come coscienza di cittadinanza attiva. Ciò implica una svolta sistematica nei percorsi didattici, per consentire agli studenti di muoversi più agevolmente nell’ambito europeo e internazionale”.

Il liceo quadriennale:

– assicura alle studentesse e agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee guida, non riducendo i contenuti, ma attraverso una metodologia dinamica in cui si focalizzano i nuclei del sapere e si sviluppano all’interno di una sequenza circolare: studente – conoscenza – docente.

– garantisce, attraverso il ricorso alla didattica laboratoriale e alla flessibilità didattica organizzativa consentita dall’autonomia scolastica – l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno.