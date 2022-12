Oregina, maxi sequestro di petardi e materiale esplodente: arrestato un giovane tifoso rossoblu

Genova. Un tifoso rossoblu di soli 19 anni è stato arrestato ieri dalla squadra mobile al termine di un maxi sequestro di materiale esplodente.

L’operazione risale a ieri mattina quando in via Napoli sono arrivati gli investigatori della squadra mobile diretta da Stefano Signoretti per una perquisizione. Sul posto è stato chiamato il nucleo artificieri della Questura di Genova che ha messo in sicurezza una quantità definita ingente di materiale pirotecnico.

Il giovane è stato interrogato in Procura ieri pomeriggio. Ad attenderlo e supportarlo, prima che venisse condotto agli arresti domiciliari, un gruppo di tifosi del Genoa sotto lo sguardo degli agenti della digos

Il 19 enne conosciuto come gravitante in ambienti ultrà non avrebbe precedenti penali.

Non è chiaro al momento se il materiale fosse destinato allo stadio, magari per essere rivenduto, o almeno in parte ai festeggiamenti per l’imminente Capodanno che nel quartiere dove vive il ragazzo sono particolarmente ‘esplosivi’.