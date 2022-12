Orchestra sinfonica Sanremo, replica di Toti a M5s: “Entità del contributo dipende da legge dello Stato”

Genova. “L’entità del contributo di Regione Liguria all’Orchestra Sinfonica di Sanremo è commisurata, come previsto dalle normative, al contributo che gli enti del territorio (Regione Liguria e Comune di Sanremo) devono assicurare rispetto a quello erogato dallo Stato attraverso il FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo. Forse il senatore è male informato”. Così l’assessore alla Cultura e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti replica a una nota stampa diffusa da un senatore del Movimento 5 Stelle.

“Per quanto riguarda il finanziamento aggiuntivo dell’anno scorso alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – puntualizza il presidente e assessore regionale alla Cultura – si trattava di un contributo straordinario: contributo straordinario che quest’anno è andato a un’altra istituzione culturale di interesse regionale come l’Opera Giocosa di Savona, anch’essa meritevole di sostegno. La Regione, che risente della situazione economica generale, ha confermato la sua contribuzione alle istituzioni di spettacolo della Liguria: Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Opera Giocosa di Savona”.

“Riguardo infine al giudizio complessivo del senatore sui nostri investimenti per la cultura e gli spettacoli, il bilancio 2023 della cultura regionale – aggiunge Toti – aumenta il sostegno sia al mondo dello spettacolo dal vivo che alla valorizzazione dei beni culturali, come dimostrano i fondi per il restauro della ‘Circoncisione di Gesù’ e per la Casa dei Cantautori. Con il Fondo Strategico Regionale è stato fatto per il 2022 un importante sforzo per il Carlo Felice che, nel 2023, riguarderà tutta la partita dei teatri”.

E conclude: “Senza dimenticare poi gli oltre 82 milioni di euro di fondi PNRR per la cultura arrivati ad oggi nella nostra regione. Un risultato straordinario dovuto all’ottimo lavoro del Ministero del Cultura, delle regioni (di cui la Regione coordina la Commissione cultura) e degli enti locali, oltre alla bontà delle proposte progettuali presentate dai soggetti privati. Noi facciamo i fatti, a differenza delle parole vuote e ingenerose del senatore grillino. 82 milioni di euro in un anno, in Liguria, non si erano mai visti. Ci scusi, senatore, se è poco”.