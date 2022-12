Operato al Gaslini il bimbo di Ventimiglia trovato gravemente ferito dai nonni

Genova. È stato operato ieri al braccio il bimbo di sei anni trovato ferito in via Gallardi a Ventimiglia, probabilmente investito da un’auto di cui si ignora, al momento, chi fosse il conducente. Dopo alcuni giorni in cui il piccolo è rimasto stabile, i medici dell’ospedale Gaslini lo hanno operato per ridurre la frattura all’arto superiore, gravemente lesionato.

Lo riporta Riviera24.it.

In tanti a Ventimiglia pregano per il bambino, augurandosi che tutto vada per il meglio e dando forza ai genitori, che da giorni piantonano l’ospedale genovese per non lasciare mai solo il loro piccolo: un bimbo descritto da tanti conoscenti come vivace e forte, caratteristiche che gli hanno permesso, insieme alla vicinanza dei familiari, di superare il delicato intervento chirurgico.

L’incidente è avvenuto il 19 dicembre scorso, quando il bimbo era insieme ai nonni, che lo hanno perso di vista per qualche minuto per poi trovarlo in strada, ferito. Oltre alla frattura scomposta al braccio, ha riportato lesioni a milza, polmoni e la frattura di otto vertebre. Secondo quanto riscontrato dal medico che lo ha soccorso, il piccolo aveva ferite compatibili con un investimento da parte di un’auto: come anche i nonni avevano dichiarato alla polizia parlando di un pirata della strada, che si sarebbe allontanato lasciando il bimbo agonizzante, senza nemmeno allertare i soccorsi.

Subito dopo averlo trovato riverso sull’asfalto, i nonni lo hanno caricato in auto e portato fino in piazza della Costituente dal padre. Qui hanno allertato i soccorsi che lo hanno trasferito al Gaslini a bordo dell’elisoccorso Grifo.

Per far luce su quanto accaduto la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti.

